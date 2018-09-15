被說最火爆 陳小春抵台反擊鄭伊健「白痴」

2018年09月15日 16:17 中時 潘鈺楨

林曉峰（左起）、鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華與曾志偉，搞笑各擺pose。(牽猴子提供）

鄭伊健。(牽猴子提供）

陳小春。(牽猴子提供）

謝天華。(牽猴子提供）

電影《黃金兄弟》主角鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰、監製曾志偉、邱瓈寬、導演錢嘉樂，15日全員在台，中午進行媒體餐敘，下午在樂聲影城廣場與影迷見面，晚上還要擔任譚詠麟演唱會嘉賓，整天宣傳活動滿檔。陳小春與謝天華15日凌晨才到台灣，問起5人之間的感情，陳小春耍酷地說：「默契還好！」

陳小春被眾兄弟指「脾氣最火爆」，他20多年前演出古惑仔，認為現在自己脾氣「收斂了」：「想抒發就抒發，覺得不對就會講，憋在裡面好嗎？」最討厭在群組發話後沒人回他。至於拍片期間有沒有生氣？陳小春說：「我生自己氣，因為腰受傷。」在北京時反應彈掛在左邊屁股，炸傷電到屁股周圍，以為傷到椎間盤。本想瞞著老婆應采兒，後來去北京醫院要照核磁共振，還是必須說一下。果然老婆在電話中激動碎念，好在後來發現只是拉傷肌肉和神經。如果跟老婆有爭執會不會跟兄弟吐苦水？他說：「自己吞下去就算了，誰家沒有爭執？」

他拉鄭伊健下水：「你以為他沒有脾氣啊？他都悶著。」還說鄭伊健像「白痴」一樣，「他是娛樂圈裡最專一的人，不喜歡到夜店，在家裡跟白癡一樣打電動。」拍戲見到鄭帶遊戲機到現場，他都忍不住問「你都幾歲啦」。有沒有為兄弟做過什麼事？陳小春直接回：「沒有。」一旁的謝天華補充：「還是有啦，有一次曉峰被網友攻擊罵他『small potato（小角）』，4個兄弟都去回罵『你可憐啊，沒有兄弟啊』，那個人就消失了。」

陳小春與謝天華被說是耍酷二人組，其實有苦衷，謝天華說：「當時我們是剛出道的新人（師兄弟）， 鄭伊健是老前輩了。」陳小春還在旁模仿鄭伊健撥著飄逸長髮的樣子，相當搞笑。最後5人是因拍完《古惑仔》才真的變熟，陳小春記憶猶新，每拍完一部鄭伊健就自嘲：「我的銀色旅途（星途）又告一段落。」那時不是很想拍《古惑仔》，擔心演藝事業終止。電影21日在台上映。

(中時 )