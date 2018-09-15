嘉義》韓國瑜讚嘉義市議員張秀華有「3把刀」

嘉義市西區議員張秀華爭取連任第五任議員，疾呼集中選票。（廖素慧攝）

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張秀華爭取連任嘉義市議員，韓國瑜（左）、市長參選人黃敏惠（右二）站台相挺。（廖素慧攝）
張秀華爭取連任，啟動戰鼓活動現場布置茶席，有文青風格。（廖素慧攝）
張秀華議員啟動參選的戰鼓，嘉義市長參選人蕭淑麗（左）也來相挺。（廖素慧攝）

嘉義市議員張秀華爭取連任，15日競選總部成立，敲響戰鼓，高人氣的高雄市長參選人韓國瑜特地站台力挺，稱讚張秀華有3把刀，「問政、監督、立法」都到位，高喊「集中選票」讓張秀華當選議員。

國民黨提名西區議員參選人張秀華連任4屆，爭取連任第5屆議員，15日上午10點啟動競戰儀式，由競選團隊主委蔡金鍊敲響鑼鼓，揭開序幕，各社團代表及支持者參加踴躍，場面熱鬧滾滾，國民黨提名市長參選人黃敏惠、無黨籍參選市長的議長蕭淑麗都出席。

張秀華憶及2014年參選本屆議員的前夕，遭逢喪夫之慟，心情低落，但廣大的支持者聲聲催促她「政治人物沒有流眼淚的權利」，喚起她為選民再拚下去的決心，4年來她質詢監督、審查預算、提案立法、服務選民，樣樣都做到位，歷年來為民服務案件累計約1萬2500件。

韓國瑜讚揚張秀華問政犀利、監督認真、立法專業，擁有民意代表必備的3把刀，呼籲選民要集中選票，讓她再次高票當選。

張秀華啟動競儀式走「文青風」，在競選服務處前綠地布置茶席，由茶師泡茶、奉茶，令人耳目一新，凸顯嘉義有阿里山好茶的在地特色，支持者不斷高喊「凍蒜」，歡聲雷動，氣勢高昂。

(中時 )

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