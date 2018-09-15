新北文旦柚展售 下午茶餐飄柚香

2018年09月15日 16:52 中時 譚宇哲

黃阿發種植的文旦柚獲得新北文旦柚特等獎。（譚宇哲攝）

新北市長朱立倫到場頒發新北文旦柚特等獎。（譚宇哲攝）

中秋節將至，當季的文旦柚正香甜，新北市文旦柚展售會15、16日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉行，除了有評鑑獲獎的當季優質文旦柚，還有八里農會推出的幸福柚香下午茶、釣文旦、疊文旦、文旦柚果凍DIY及藝人表演等，好吃又好玩，邀民眾吃好柚、度中秋。

新北市長朱立倫今天下午到場頒發新北文旦柚評鑑比賽特等獎，現場也當起銷售員，朱立倫表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區主要集中於八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成，歡迎民眾選購品嘗。

獲得新北文旦柚特等獎的柚農黃阿發說，從事文旦柚種植已30年，照顧每顆文旦柚樹就像在照顧小孩，一定要每天到園裡看看才安心，謝謝許多老客戶每年都持續支持，讓他更有信心種出好的文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子，加上觀音山火山土壤岩和充足的日照，因此所產的文旦柚吃起來不僅口感Q彈、果肉香甜，酸甜比更是恰到好處。

蔡秋煌也說，今年因為近2、3個月文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年，民眾購買文旦柚時，應挑選果皮光澤、油胞細緻、果形成紡錘狀、拿起來帶有扎實感的果實，就能品嚐到最棒的文旦柚。

(中時 )