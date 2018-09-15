解放軍大罩門 靠俄中遠東超級練兵來惡補

2018年09月15日 16:29 中時電子報 楊幼蘭

「東方-2018」大規模軍演

俄羅斯與中國武裝部隊在遠東舉行「東方-2018」（Vostok 2018）軍演，藉這場自冷戰以來俄國規模最大的演習，高調展現了陸、海、空的軍事力量。而解放軍則藉由這場月11至17日的演習，汲取了俄羅斯在敘利亞，還有其他戰區豐富的作戰經驗。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，儘管中俄以往也曾舉行聯合軍演，但今年的演習卻有所不同。近10年來，中俄主要是針對反恐，還有非傳統威脅舉行聯合演習。

一名軍事研究人員指出，解放軍這次演習，可以向俄羅斯學習如何在城市，沙漠和山區戰鬥。

隨著大國新競爭時代降臨，無論是捍衛領土，準備台海戰爭，或是防備爭議海域的武裝衝突，北京都在致力建立能打仗，並打勝仗的現代化部隊。然而，數十年來，解放軍都沒有實際打過仗，而在這次軍演中，俄軍分享了南征北討的作戰經驗。

「俄軍對觀察和評估中國在戰場上的進展很感興趣，」《莫斯科防務簡訊》（Moscow Defence Brief）主編巴拉巴諾夫（Mikhail Barabanov）說，「由於近年來俄軍在烏克蘭，還有敘利亞等國作戰經驗豐富，而解放軍自從1979年以來就沒有打過仗，根本缺乏現代作戰經驗，因此我認為，對中國而言，有機會熟悉俄軍要意思得多。」

(中時電子報)