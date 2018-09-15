桃3對3國際籃球盃 15國世界高手過招

2018年09月15日 17:10 中時 蔡依珍

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃1連2天在桃園市府前廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁。(蔡依珍攝)

桃園3x3國際挑戰者盃(Taoyuan 3x3 International Challenger Cup)即起1連2天在桃園市府前廣廣場登場，來自10個國家地區的16支隊伍同場較勁，包括6支世界前25名球隊，像是2屆世巡賽總冠軍盧比安納(Ljubljana)、亞洲霸主烏蘭巴托(Ulaanbaatar Garuda)等，將和桃園在地子弟上場廝殺，角逐10月FIBA吉隆坡大師賽參賽資格。

去年獲FIBA讚賞的臺北挑戰賽，首度移師桃園並擴大舉辦，祭出總獎金超過2萬美元加上落地食宿招待，完全比照世界巡迴賽(World Tour)水準，果真吸引來自15個國家、共16隊角逐冠軍，包括6支世界前25名球隊，等於1/4的世界前25名球隊，全都來勢洶洶。

盧比安納(Ljubljana)是2屆世巡賽總冠軍、去年拿下季軍，上周末甫贏得墨西哥大師賽冠軍，隨即搭機前來桃園雪恥。亞洲霸主烏蘭巴托(Ulaanbaatar Garuda)再度叩關，兩大歐洲戰隊貝爾格勒(Belgrade)、莫斯科(Moscow Inanomo)首次造訪寶島，加上澳洲、印度等國派隊前來挑戰，兼具強度及多元球風，讓球迷大飽眼福，下午開賽後兩旁觀賽台坐滿「朝聖」的球迷，都超級興奮。

台灣身為地主國也沒漏氣，今年勇闖檳城、雪梨兩站挑戰賽的桃園代表隊，還有自預選賽出線的林口隊、健行科大及中原大學的隊伍，都將共同捍衛主場。

桃園籃委會主委楊家俍說，首度與國際籃球總會(FIBA)的三對三賽事合作，堪稱「桃園籃球元年」最大盛典，希望透過國際籃球賽事，不僅有助城市宣傳及交流，將桃園行銷出去，也能帶動相關產業的發展，這次更特別開設台灣預選賽和在地組別，讓國內好手組隊爭取與世界高手過招，盼持續耕耘並放眼2020年東京奧運。

賽事預賽以四組循環賽取前兩名晉級後，接續八強單淘汰決賽，15、16兩天皆為免費入場觀賞，歡迎大家周末到桃園共襄盛舉。

(中時 )