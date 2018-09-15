反擊酬庸說 吳釗燮：民主國家總統有權任命駐外大使

2018年09月15日 16:40 中時 楊孟立

台大政治系教授蘇宏達具名發文，指責民進黨殺人專業外交官，在網路上引起迴響。外交部長吳釗燮今天親自撰文反擊，各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外。這點我們都很清楚。

蘇宏達在「是誰殺了外交官」一文中指出，民進黨上台以後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女。這些政治任命的大使丶代表丶公使丶副代表，全都在派駐在好山好水的城市，如東京丶巴黎丶柏林丶愛爾蘭丶瑞士丶泰國等地，沒有一個派往需要打仗丶捍衛邦交丶生活艱困丶需要忍受瘧疾黃熱病的非洲丶太平洋小島或加勒比海。

蘇宏達批評，這些政治任命的駐外大使丶代表，不必經過外交特考，也沒有任何客觀的條件規範，在這些舒適的城市，佔盡便宜，坐享公費支付的官邸丶專屬轎車司機和年薪三百萬以上的俸祿。由於這些政治人物的生涯規劃根本不在外交工作，而在於國內的政治升遷，因此他們最在意的事，大概不是把對外工作做好，而應是好好接待來自國內的民進黨高官；他們汲汲營營的，可能不是如何尋求外交突破，而是在外國人面前宣揚或辯護蔡政府的國內政績。

吳釗燮對此表示，只要是走上民主這條路的國家，政黨、政策、人事每隔一段時間，就會隨著民意而輪替。其中一部分也包含我們外交部的政務人員。各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外。這點我們都很清楚。

吳釗燮指出，專業文官是維繫政策甚至是政治穩定的基礎，文官體系有著體制的記憶，是國家的重要資產。政治任命者上任之後，也要依靠文官體系的基礎，也一樣要和文官體系相互合作。

吳釗燮諷刺說，希望蘇教授在台大政治系課堂上不是教導學生「民主可以，但政黨輪替只要跟自己的偏好不同就有問。」「或是政黨輪替可以，但政策或職位安排跟自己心目中的政治正確不一樣，那就有問題。」這樣的想法，違背我們的民主原則。

吳釗燮強調，台灣是個民主國家，我們外交的目標很清楚，就是竭盡所有力量守護我們的國家地位，守護兩千三百萬國人的自由民主與主權，這個目標不應該區分黨派，也不應該是我們相互攻擊的理由。

吳釗燮文末表示，外交部是一個大家庭，一起辛苦，一起奮鬥，一起背負著國家的外交責任，努力向前。我們外交部同仁現在是需要被安撫、被尊重的時候，希望外界不要在傷口灑鹽，也不要趁機消費不幸事件，更不想看到有人操作對立。

(中時 )