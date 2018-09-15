轟民進黨政治任命駐外使節　他發文「誰殺了我們的外交官？」

2018年09月15日 16:56 中時 楊佳穎

我駐大阪辦事處長蘇啟誠在住處輕生，消息一出震驚各界。台大政治系教授蘇宏達則在臉書發表「誰殺了我們的外交官？」一文，表示自己與蘇啟誠同為外交領事人員廿四期，也一直保持聯繫，蘇駐節那霸時還幾次受邀前往一敘，因此當獲知他往生的噩耗極為震驚難過，再看到政治人物放話將責任全推給職業外交官，更感不恥，因此要代這群職業外交官說出心裡的壓抑、挫折和憤怒。

蘇宏達在文中指出，蘇啟誠認真踏實，是個典型的嘉義孩子，老老實實、從不張狂，一路從科員、三等秘書、組長做到沖繩辦事處處長，然後在兩個月前升認大阪辦事處處長，「到底是誰殺了他？一個本本份份、兢兢業業，一生為台灣外交奮鬥的專業外交官？」

蘇宏達接著說，民進黨上台後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女，且這些政治任命的大使、代表、公使、副代表全派駐在好山好水的城市如東京、巴黎、柏林、愛爾蘭、瑞士、泰國等地，沒有一個派往需要打仗、捍衛邦交、生活艱困、需要忍受瘧疾黃熱病的非洲、太平洋小島或加勒比海。

他也說，這些政治任命的駐外使節不必經過外交特考，也沒有任何客觀的條件規範，在舒適城市佔盡便宜，又由於這些政治人物的生涯規劃根本不在外交工作，而是國內的政治升遷，因此最在意的大概不是把對外工作做好，而是好好接待來自國內的民進黨高官，汲汲營營的可能也不是如何尋求外交突破，而是在外國人面前宣揚或辯護蔡政府的國內政績。

蘇宏達進一步說，一旦遇到困難，這些使節就推諉責任給職業外交官，讓這群專業外交官莫名其妙地成了替政治人物擦善後的救火員、承受國內輿論指責的代罪羔羊。職業外交官不懂政治操作，更因為長年在國外，沒有國內政黨和媒體的奧援，有苦說不出，只能瞪著眼看著這群不會辦外交的政治人物在鏡頭前表演作秀、推卸責任。

蘇宏達感嘆，一位大使前輩曾親口說「現在不要叫年輕人考外交特考了，考得再好，還不如去當民進黨助理，跟對人，幾年就可以當大使」，「你說，是誰，殺了我們的外交官？」

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