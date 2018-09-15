中職》8局好投助富邦奪勝 喬登歸功2個因素

2018年09月15日 16:50 中時電子報 鍾亞芳 /天母報導 /天母報導

富邦悍將洋投喬登（Taylor Jordan）14日先發對上中信兄弟8局僅失1分，助隊以5比2獲勝，與上週表現全然不同，談到這2場比賽之間的差別，喬登表示，之前因沒有完整的調整，導致手臂肌肉緊繃，不過經過治療之後目前感覺不錯。

喬登14日先發對戰中信兄弟，主投8局只被擊出3支安打，投出5次三振沒有保送，只失1分為責失分，收下本季第2勝（另2敗），防禦率降至3.81。不過喬登7天前同樣面對中信卻有不同結果。他先發5局就被擊出11支安打，失5分皆為責失分，防禦率暴增至5，且還吞下敗投。

談及這2場比賽之間的調整，喬登透露，來台灣之後沒有把完整的調整計劃進行完，首場比賽雖然有好的結果，但是接下來手臂肌肉有點緊繃，導致前場對上中信的比賽球路有點偏高。

不過在14日比賽前，防護員為他進行完整的治療，從昨天賽前直到現在手臂的感覺都不錯。此外，喬登也談到投球策略，14日的比賽自己都能照著計畫走，成功把球路壓低，所以獲得好的結果。

前陣子才因手臂肌肉緊繃而影響到比賽，14日喬登投出了目前在中職個人最高的104球，被問及這是否會有負面影響時，喬登笑著表示：「昨天賽後到現在手臂的感覺都不錯，沒有問題。」

(中時電子報)