蘇富比秋拍台北預展 王思偉十億珠寶上身

蘇富比香港秋拍來台北預展，王思偉十億珠寶上身，風華絕代。（盧禕祺攝）

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蘇富比秋拍來台北預展，邀請伊林名模王思偉和邱求新展演珠寶腕表的代表作品。（盧禕祺攝）
重達5克拉的「愛」藍鑽戒指，起拍價3.8億元。（蘇富比提供）
乾隆皇帝御製的琺瑯彩虞美人題詩碗，預估會以8億元落槌。（蘇富比提供）
總重逾51克拉的黃鑽耳環，起拍價1.48億元。（蘇富比
百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表為蘇富比香港秋拍

香港蘇富比秋季拍賣會今明兩天來台預展，展出450件、總價逾95億台幣的拍品，其中各大品項的領拍之作，包括起拍價3.8 億元的5克拉「愛」藍鑽戒指、預估成交價8億元的乾隆御製琺瑯彩虞美人題詩碗，以及起拍價4800萬的百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表，也都抵台展出，吸引不少台灣藏家前往玩賞。

香港蘇富比指出，台灣藏家的購買力持續成長，尤其是鐘表、骨董和珠寶深受台灣藏家的喜愛，因此特別將鐘表、骨董和珠寶類的領拍之作帶來台北展出，並邀請伊林名模王思偉和邱求新出席展演，王思偉配戴近十億的珠寶鑽石，渾身金光閃耀。

名鑽都有名字，這回珠寶類最高價的5克拉豔彩藍鑽戒指，名字就叫「愛」（The AI)，起拍價為3.8億元。另一組起拍價1.5億元的豔彩黃鑽耳環，總重逾51克拉。

近來《延禧攻略》、《如懿傳》帶動清宮時尚熱潮，一只乾隆皇帝御製收藏的琺瑯彩虞美人題詩碗，將西方琺瑯彩和畫風融入中國瓷器當中，十分精緻，據悉世上只有三件虞美人題詩瓷器，另兩件琺瑯彩盤目前在台北故宮保存，讓這件作品更加珍貴稀有。

鐘表類的領拍之作百達翡麗2499型萬年曆月相計時碼表，為1971年的作品，13年前在拍賣會曾以75萬美金（2300萬台幣）成交，如今預估起拍價為4800萬元。

(中時 )

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