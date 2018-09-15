捷運綠線大慶站 雙鐵匯聚帶動發展

2018年09月15日 17:12 中時 盧金足

都市發展交通先行！台中捷運綠線即將於年底試運轉，鐵路高架化第2階段也將於10月通車，捷運大慶站G13位於南區建國路與文心南路口，是台中火車站和舊市區前往烏日高鐵站的交通要衝，因鄰近台中高鐵站、中山醫學大學附設醫院及北側的13期重畫區，具優異交通區位，帶動地方發展水漲船高。

市府交通局長王義川表示，捷運大慶站G13與台鐵大慶站共站聯通，結合北側13期市地重畫區及西側九德區段等新興開發區，可望迎來新一波的開發熱潮，成為台中軌道經濟新世代的模範區域。

捷運綠線大慶站G13與台鐵大慶站共站聯通，結合短途通勤與長途旅運兩大機能，大慶站G13位於南區建國路與文心南路口

，是台中火車站和舊市區前往烏日高鐵站的交通要衝，也是新市政特區往來大平霧區域的要道。

「捷運綠線將於2020年通車，10月鐵路高架化第2階段通車！」王義川指出，近3年市府推動區域整合發展，捷運大慶站G13將與台鐵大慶站攜手，帶動周邊發展，結合僅3站之隔的台中高鐵站，成為台中軌道經濟新世代的模範區域。

此外，位於大慶站北側的13期重畫區，總面積超過200公頃，是台中少數大型重畫區域，預計明年下旬開始辦理配地，市府積極辦理西側九德區段徵收，在兩大精華新興開發區的加持下，看好帶動周邊發展。

捷運綠線目前進度已達79％，今年底試運轉，2020年全線通車，目前18列電聯車都在軌道上進行機電、通訊、號誌及軌道之間磨合測試，捷運綠線採自動駕駛，必須經過更嚴密測試，測試進度穩定。

王義川說，18個車站完成土建及軌道工程，正進行車站內部裝潢，且大部分車站的收費系統、售票機、閘門及電梯已裝設完成，目前進行相關測試及驗證工作。

除了南北向的捷運綠線，東西向的捷運藍線，9月12日已獲行政院正式核定，全長26.2公里，共設18處車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線成為十字軸路網；再搭配大台中山手線環狀鐵路，以軌道運輸為骨幹，結合公車及自行車路網，打造MR.B&B複合式交通運輸系統，轉乘更便利。

(中時 )