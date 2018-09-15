山竹變中颱恆春偶露太陽 船帆石成陸客觀浪據點

2018年09月15日 17:30 中時 謝佳潾

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪，不少陸客爭相在船帆石岸上搶拍。（謝佳潾攝）

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪，不少遊客爭相在船帆石岸上搶拍。（謝佳潾攝）

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪，不少遊客爭相在船帆石岸上搶拍。（謝佳潾攝）

除船帆石湧現觀浪人潮外，香蕉灣也出現零星看海人。（謝佳潾攝）

除船帆石湧現觀浪人潮外，香蕉灣也出現零星看海人。（謝佳潾攝）

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪。（謝佳潾攝）

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪。（謝佳潾攝）

「山竹」雖未直撲台灣且減弱為中度颱風，但恆春半島15日仍出現5米高的長浪及10級陣風，幸雨勢不大未造成嚴重災情，且偶爾還有太陽露臉，此令不少陸客興奮不已，爭相在船帆石岸上搶拍這海上壯闊的一景。

恆春半島遊憩海域沙灘，如南灣、小灣、船帆石等，在14日中午海上颱風警報一發布後，即被拉上封鎖線、插紅旗禁止民眾進入，不過觀浪人潮並未因此稍退，反倒因浪越大而人越多，15日一早就有大批遊客冒著風雨在船帆石岸上觀浪。

中午過後，天氣愈趨穩定，不僅降下間歇性大雨的頻率變少，偶爾還有陽光露出，此令遊客興奮不已，除國旅遊客慶幸「沒有退房」，趕忙走出民宿、飯店看海觀浪外，陸客也被一台台遊覽車載去看浪，他們拿出手機、相機自拍時，還不忘驚呼「浪好大」！

除船帆石湧現觀浪人潮外，香蕉灣也出現零星人潮，有一家大小3口站在岸上看浪看得目不轉睛，爸爸見到「浪濤洶湧」時，興奮地直指大浪要兒子快看；另也有小夫妻帶著愛犬觀浪，看著大浪一波一波地湧進，直嘆好不壯觀。

香蕉灣的風浪不比船帆石小，且海岸距離較近，有時海浪過大時，還會將海水推上岸成流水，海巡巡邏車巡經時就差點因而被浪捲下海，幸未出事，而香蕉灣在下午3時也被拉起封鎖線，禁止再有人進入。

(中時 )