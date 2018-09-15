埔里推動綠能示範鎮 出現gogoro電動車試乘體驗

2018年09月15日 18:48 中時 楊樹煌

▲埔里出現20輛gogoro環保電動車及電動三輪車，讓民眾免費試乘體驗，外型散發出流線氣息，既搶又吸睛。（楊樹煌攝）

▲20輛gogoro環保電動車在埔里提供民眾免費試乘，讓民眾騎得好夠癮，同時體驗低碳綠能載具的優點。（楊樹煌攝）

18度C文化基金會結合埔里鎮各愛心團體，今15日舉辦中秋愛心送暖物資發放暨義剪巡診，最特別的是，在18度C巧克力廣場中，出現高達20輛的gogoro環保電動車，讓民眾免費試乘體驗，輛輛外型散發流線氣息，既搶又吸睛，並讓民眾騎得好夠癮，同時也體會了解低碳綠能載具的優點。

埔里鎮秋節前的愛心送暖，有18度C文化基金會、埔里慈善會、埔里衛生所、南投縣理燙髮美容工會、推拿與傳統民俗療法服務工會、埔里、山明、水秀、霧社、中心、娜魯灣、e世紀及國姓等獅子會聯合舉辦500份民生用品發放暨義剪巡診，18度除贊助物資並額外贈送每戶1份中秋月餅，期讓埔里弱勢鄉親都能歡欣過節。

發放物資的廣場，同時出現令人側目的20輛gogoro環保電動車，免費提供民眾試乘體驗，feeling18巧克力工房茆董事長透露，隨著環保意識抬頭及綠能趨勢，全球各大車廠都相繼致力於新能源車款的開發，其中最受關注的莫過於「電動車」。

所以舉辦試乘體驗，主要就是要讓大家了解低碳綠能載具的優點，盼能透過試乘，在埔里有更多民宿、飯店業者及鎮民購買，除可減少空汙排放、降低PＭ2.5的汙染源，如能達一定的數量，並可爭取在埔里地區設立換電站以及維修站，讓低碳綠能載具在埔里生根，成為綠能示範城鎮，並可帶動觀光產業發展。

(中時 )