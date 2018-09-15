「老司機」開車！ 庫藏1年蒸汽火車界賓士復駛了

有「蒸氣火車界賓士」之稱的650號蒸氣火車，庫藏1年後，昨日「古蹟日」在蒜頭糖廠重新復駛。（張亦惠攝）

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高齡82歲的蒸氣火車駕駛莊裕廷，是國內目前為數不多的蒸氣火車駕駛之一。（張亦惠攝）
現場除參加古蹟日活動的親子，也有許多鐵道迷前往朝聖。（張亦惠攝）

有「蒸氣火車界賓士」之稱的650號蒸汽老火車頭，去年修復完成後開動過1次，卻卡在文資法未修，「被庫藏」近1年，終於又在15日嘉義縣文化觀光局於蒜頭糖廠舉辦的「古蹟日」活動中復駛了，吸引許多鐵道迷前往朝聖，駕駛則是高齡82歲來自新營糖廠的莊裕廷，文觀局也指出，未來計畫由台糖培訓對文資有興趣的蒸氣火車駕駛，以免此重要記憶場景消失。

650號蒸汽機車過去由日人伊藤一己先生買下，後回捐予台灣，當初唯一條件就是要650號「能在嘉南平原上奔馳」，如今因蒸汽火車燃煤會產生黑煙，違反空污法，故去年11月11日修復完成復駛的650號，遲遲無法上路，目前文資局則朝主動修文資法方向努力。

現場除了參加活動的親子外，也來了不少鐵道迷，文觀局特別安排鐵道達人蘇昭旭老師講解650蒸汽機車歷史與蒸汽動力循環的科學知識，最後650號在眾人期待下，載了70多位乘客出發，繞行約800公尺，許多鐵道迷直呼「太棒了」。

駕駛這輛蒸汽機車的司機，是來自新營車站，現年82歲的莊裕廷，車上另有1位燃煤的助手則是來自烏樹林車站的詹永瑞，莊裕廷說，目前會開蒸汽機車的老司機們逐漸凋零，人數越來越少，言談間難掩失落。

嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾表示，今年古蹟日呼應「再造歷史現場」的精神，重新連結土地與人民的歷史記憶，未來更規畫由文觀局向中央文資局申請經費，培訓對文資有興趣的一批蒸汽機車駕駛，不讓此記憶因老司機凋零而消失。

(中時 )

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