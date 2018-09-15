嘉市》韓國瑜「一個人的武林」 助選黃敏惠眷村大固票

2018年09月15日 18:09 中時 廖素慧

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左）陪嘉義市長參選人黃敏惠到精忠新村固票，談笑風生。（廖素慧攝）

高雄市長參選人韓國瑜（右）陪嘉義市長參選人黃敏惠、議員參選人陳家平到精忠新村拜票。（廖素慧攝）

超高人氣的高雄市長參選人韓國瑜15日陪同國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠，連跑2個眷村固票，他以眷村子弟搏感情，並重提當立委時他以「1打20」，宛如「一個人的武林」突圍民進黨團的防堵，而能促成全國各地眷村改建，向榮民及眷屬喊話「團結、集中選票」支持國民黨唯一提名的黃敏惠。

韓國瑜對精忠新村、經國新城的眷屬感情喊話，他說，20年前當立委時他秉持眷村人「不服輸」的精神，在立法院以1敵20，單打獨鬥力抗綠營大軍，促成眷改條例法案3讀通過，黃敏惠執政嘉義市期間全力推動眷村改建，才讓眷村有新面貌。

韓國瑜自我調侃「從擁有一頭秀髮到如今光頭一個」，也虧台北市長柯文哲從5歲到50歲都一個樣「資優生」，他自己求學、從政之路跌跌宕宕，七彎八拐，從基層打工、議員、立委、沉寂10年，再到賣菜郎，所以生活經歷豐富，更懂基層疾苦。

韓國瑜盛讚黃敏惠從政戮力為公，執政期間拚市政建設，為市民打造安全樂業的環境，是優質政治人物，因此從「才貌雙全的青春美少女」，變成「有才少貌的資深美女」，逗得黃敏惠及全場哈哈大笑。

黃敏惠網路直播與韓國瑜開講，並同框吃嘉義雞肉飯，開播前黃敏惠先送韓國瑜標榜能生髮的咖啡皂，祝他頭髮早日再生，韓國瑜樂得說「如果有效，會再買繼續用」，他強調「南台灣要拚經濟」，黃敏惠則說，嘉義市和高雄市要組「國際隊」打世界盃，拚經濟起飛。

(中時 )