中西合併 紅麴文化節紅通通包搶鏡

2018年09月15日 18:49 中時 葉德正

傳統紅麴與西式料理能迸出什麼火花？2018新北市樹林紅麴文化節15日登場，今年結合西式料理手法，讓紅麴變出更多新花樣，新北市長朱立倫與世界金廚冠軍烘焙職人許燕斌製作「紅通通包」，邀請民眾共品嘗創意紅麴麵包，民眾直呼比「髒髒包」還好吃！

文化局表示，紅麴對樹林地區不僅是輝煌的產業，也是在地重要文化，新北市自2007年起推出紅麴文化節，至今已邁入第12屆，每年都吸引許多民眾一起來同樂。

今年紅麴文化節在樹林高中舉行，「紅吱吱市集」邀請以紅麴產品為主要理念的攤位來設攤，讓紅麴產品生產者與消費者近距離交流，還有好吃又好玩的親子DIY製作「幸福紅麴吐司」，讓大小朋友攜手創造屬於自己的獨特成品。

籃球場區規畫「樂活滑步車賽道」，讓現場小朋友一起呼朋引伴來場有趣又健康的滑步車競賽，集章換好禮活動還能獲得獨家設計限量1500份的「山佳火車文創筆筒」，舞台上更有星光歌手林鴻鳴與許多在地藝文團體帶來精彩表演。

朱立倫15日前往同樂，與許燕斌親自製作紅通通包，邀請民眾共同品嚐創意紅麴麵包，朱立倫說，活動除延續文化深耕及紅麴產業推廣，也結合在地人文、景觀及特產，展現樹林多元文化特色，期望透過紅麴文化節的舉辦持續串起地方認知，傳達地方紅麴產業持續進步、永續發展。

樹林區長林耀長表示，今年結合樹林區山佳國小營養午餐讓小學生享用紅麴滷雞腿及紅麴燒肉，更於文化節活動推出創意紅麴紅通通包，讓大家透過更多元的美食來認識樹林傳統紅麴文化。

(中時 )