中西合併 紅麴文化節紅通通包搶鏡

紅麴文化節由世界金廚冠軍烘焙職人許燕斌，與市長朱立倫共同揉製紅麴麵糰。（葉德正攝）

友善列印
中時

傳統紅麴與西式料理能迸出什麼火花？2018新北市樹林紅麴文化節15日登場，今年結合西式料理手法，讓紅麴變出更多新花樣，新北市長朱立倫與世界金廚冠軍烘焙職人許燕斌製作「紅通通包」，邀請民眾共品嘗創意紅麴麵包，民眾直呼比「髒髒包」還好吃！

文化局表示，紅麴對樹林地區不僅是輝煌的產業，也是在地重要文化，新北市自2007年起推出紅麴文化節，至今已邁入第12屆，每年都吸引許多民眾一起來同樂。

今年紅麴文化節在樹林高中舉行，「紅吱吱市集」邀請以紅麴產品為主要理念的攤位來設攤，讓紅麴產品生產者與消費者近距離交流，還有好吃又好玩的親子DIY製作「幸福紅麴吐司」，讓大小朋友攜手創造屬於自己的獨特成品。

籃球場區規畫「樂活滑步車賽道」，讓現場小朋友一起呼朋引伴來場有趣又健康的滑步車競賽，集章換好禮活動還能獲得獨家設計限量1500份的「山佳火車文創筆筒」，舞台上更有星光歌手林鴻鳴與許多在地藝文團體帶來精彩表演。

朱立倫15日前往同樂，與許燕斌親自製作紅通通包，邀請民眾共同品嚐創意紅麴麵包，朱立倫說，活動除延續文化深耕及紅麴產業推廣，也結合在地人文、景觀及特產，展現樹林多元文化特色，期望透過紅麴文化節的舉辦持續串起地方認知，傳達地方紅麴產業持續進步、永續發展。

樹林區長林耀長表示，今年結合樹林區山佳國小營養午餐讓小學生享用紅麴滷雞腿及紅麴燒肉，更於文化節活動推出創意紅麴紅通通包，讓大家透過更多元的美食來認識樹林傳統紅麴文化。

(中時 )

元保宮成年禮神明見證「登」大人 保安宮70年首海上遶境 引日軍艦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。