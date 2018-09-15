老屋新氣象！「神農青舍」帶領旅人親身體驗宜蘭在地文化之美

2018年09月15日 18:49 中時 徐力剛

「隨泥所欲」以水泥為材料，發揮創意設計特色器皿。（圖片提供／神農青舍）

「歷史復舊區」展示空間擺放50年代老物件，帶領旅人回溯當時場景。（圖片提供／神農青舍）

「餐酒合作社」選用小農食材入饌，充滿宜蘭在地風情。（圖片提供／神農青舍）

餐廳空間舒適宜人，帶給旅人絕佳品飲體驗。（圖片提供／神農青舍）

今日開幕的「神農青舍」前身為台灣省政府糧食局宜蘭宿舍，走過57年歲月華麗變身，加入宜蘭在地特色，打造文化、食農、旅遊新樂園。

「神農青舍」可謂老建物新利用典範，寬敞室內空間由7棟相連洋式建物組成，以神農食、神農居與神農選3大主題為發想，完善保留建物原始特色，包括室內地磚、馬賽克拼貼浴缸、磚砌流理台等，並邀請店家進駐讓老屋新生，帶領旅人深入了解在地文化之美。

「神農食」找來在地餐酒館進駐，主廚精選小農食材入饌，搭配土拉客米酒製作調酒，帶給饕客舌尖上的感動;「神農居」未來將以背包客棧方式營運，維持建物原樣貌，可親身體驗50年代歷史風貌；「神農選」則邀請宜蘭特色品牌合作，分為農、文、藝3大面向，包括販售當地農產的「糧心有點菜」、使用水泥製成繽紛器皿的「隨泥所欲」，現場同步販售DIY材料包，消費者可在家自行體驗創作樂趣及返鄉藝術家楊鎬宇創立的「MUD STUDIO」，讓大家看到不一樣的宜蘭力量。

館內規劃「歷史復舊區」展覽空間，邀請「洄龜少年」發揮創意，以傳統鞭春牛、神將遶境大拜拜為題材創作，牆上黑白照片，彷彿訴說著宜蘭往事，耳邊傳來收音機聲音，是曾經居住在此的耆老故事，透過多元展示與歷史交融，細細品味神農青舍特色。

神農青舍同步舉辦「神農路散策計畫展」、「宜蘭舊城尋寶地圖活動」及「90巷市集」，邀請職人參與小農達人工作坊、品嘗百草神農教室、食農實驗室、食農實驗室、選舖手作工作坊、神農電影院、田野農食小旅行等。

(中時 )