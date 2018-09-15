2018年09月15日 19:01 中時 柯宗緯

紅毛港保安堂15日舉辦海上遶境召魂法會，32艘漁船、近千人一同參與。（柯宗緯攝）

紅毛港保安堂15日舉辦70多年來首次海上遶境召魂法會，將二戰時戰亡於海上日本海軍145名英魂引回。（柯宗緯攝）

紅毛港保安堂15日舉辦7海上遶境召魂法會，特別打造日本軍艦模型。（柯宗緯攝）

保安宮70年首海上遶境 引日軍艦亡魂回國

近期日本人疑踹慰安婦銅像事件，使台日關係緊繃。不過，台灣唯一祭拜日本海軍軍艦及艦長的廟宇、高雄「紅毛港保安堂」，15日舉辦70餘年來首次海上遶境召魂法會，盼將145名日軍英魂引回故鄉，就連日本大學教授也前來考察，串起台日特殊情誼。

紅毛港保安堂管委會顧問馮知葉提及這段鮮為人知歷史，二戰

落幕隔年，紅毛港漁民出海捕魚，意外於海上拾獲一顆頭顱，帶回供奉於草寮，鄉親尊稱為「海府」，因其靈驗，村民發願建廟為保安堂，但對其身分一無所知。

說也奇怪，數年後「海府」起乩，附身於不諳日語乩童，以日語表示其身分，眾人才知他是日本第38號軍艦艦長在太平洋戰爭中陣亡，尊奉為「海府大元帥」，直到今年8月志工查資料，才證實他名為高田又男。

今年適逢3年1次「海府大元帥」返鄉參拜年，但廟方怎麼擲筊都無回應，經請示才知海府盼將其頭骨遺骸火化，並到高雄港內舉辦法會，同時將船上共145名同袍英靈，先引回保安堂奉祀，日後再找機會魂歸祖國日本。

今日32艘漁船、近千人，陪同主要法會平台船在高雄港區遶境，浩浩蕩蕩從小港漁港碼頭到哈瑪星，全程近4海哩，船上插滿日本軍旗及寫上145位英靈姓名、職稱的關東旗、悼祭燈籠，也有38號「蓬」驅逐艦模型供人憑悼。

保安堂主委張吉雄表示，第1階段引魂已完成，第2階段盼政府協助推動引魂回日完成海府大元帥心願。另也訂於17日「海府大元帥」誕辰辦平安宴，將以日本動漫表演，日本音樂、日景布置慶祝。昨外交部次長謝武樵、海洋局長林英斌等人也到場關切。

(中時 )