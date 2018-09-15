美海軍人魚海神無人機試飛墜毀 已下令全部停飛

2018年09月15日 18:33 中時電子報 盧伯華

做為未來美軍西太平洋訊息戰前進部署重要裝備的MQ-4C「人魚海神」(Triton)無人機，本周在加州發生試飛墜毀事故，為此美國海軍已下令無限期暫停該型無人機。該型無人機可以執行從地面到太空之間的通信中繼任務，是戰場訊息通路的重要節點，每架造價高達1.2億美元（2015年，合台幣37.2億）。

據《觀察者網》引述美國海軍學院新聞指出，MQ-4C人魚海神是「全球鷹」(Global Hawk)無人機的海軍版，按原計劃在年底前首次到關島基地進行部署，加州試飛的無人機正是在為該型機首次實戰部署做準備，目前尚不清楚此次事故是否影響原有的部署計劃。

報導指出，目前美國海軍第19無人巡邏機中隊（VUP-19）正在執行人魚海神無人機的測試任務，在本週三（9月12日）時，一架該型無人機「在飛行中出現故障，地面決定讓其返回基地。但在著陸時，在發動機關閉後，起落架沒有放出。這架飛機用機腹墜落在跑道上。事故中無人受傷，也沒有造成其他的損害。」美大西洋艦隊海軍航空兵發言人戴夫．赫克特中校在聲明中宣佈。

這次事故的原因尚在調查，報導說，由於人魚海神無人機造價昂貴，美國海軍要求對事故進行全面調查。赫克特中校發言人透露這次事故中飛機損害的價格已經超過了A級事故標準，也就是說損害超過200萬美元。在調查期間，VUP-19中隊將無限期暫停飛行。

報導表示，MQ-4C無人機按照美軍2015財務年度採購價格，每架價值1.2億美元，是對美軍具有重要意義的戰略性無人機。人魚海神無人機可以執行海上巡邏任務，能夠使用雷達對海上目標進行大範圍監視。而更重要的是，該機可以執行衛星、飛機、艦艇、地面戰之間的通信中繼任務，可以說是「飛行的戰場無線路由器」。

人魚海神無人機可以執行衛星、飛機、艦艇、地面戰之間的通信中繼任務，是電子訊息戰重要支柱。圖為MQ-4C與艦隊協同作戰示意圖。（圖／Northrop Grumman)

目前MQ-4C人魚海神無人機正在進行與P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機進行聯合作戰測試，P-8A可以遙控MQ-4C並對其準備進行搜索巡邏的海域進行預先普查。

(中時電子報)