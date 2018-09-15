美海軍人魚海神無人機試飛墜毀 已下令全部停飛

即將在年底部署到關島做為美軍西太平洋重要電子訊息戰裝備的人魚海神無人機，卻在部署預備作業中發生重大墜毀事故。（圖／ Northrop Grumman)

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中時電子報

做為未來美軍西太平洋訊息戰前進部署重要裝備的MQ-4C「人魚海神」(Triton)無人機，本周在加州發生試飛墜毀事故，為此美國海軍已下令無限期暫停該型無人機。該型無人機可以執行從地面到太空之間的通信中繼任務，是戰場訊息通路的重要節點，每架造價高達1.2億美元（2015年，合台幣37.2億）。

據《觀察者網》引述美國海軍學院新聞指出，MQ-4C人魚海神是「全球鷹」(Global Hawk)無人機的海軍版，按原計劃在年底前首次到關島基地進行部署，加州試飛的無人機正是在為該型機首次實戰部署做準備，目前尚不清楚此次事故是否影響原有的部署計劃。

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報導指出，目前美國海軍第19無人巡邏機中隊（VUP-19）正在執行人魚海神無人機的測試任務，在本週三（9月12日）時，一架該型無人機「在飛行中出現故障，地面決定讓其返回基地。但在著陸時，在發動機關閉後，起落架沒有放出。這架飛機用機腹墜落在跑道上。事故中無人受傷，也沒有造成其他的損害。」美大西洋艦隊海軍航空兵發言人戴夫．赫克特中校在聲明中宣佈。

這次事故的原因尚在調查，報導說，由於人魚海神無人機造價昂貴，美國海軍要求對事故進行全面調查。赫克特中校發言人透露這次事故中飛機損害的價格已經超過了A級事故標準，也就是說損害超過200萬美元。在調查期間，VUP-19中隊將無限期暫停飛行。

報導表示，MQ-4C無人機按照美軍2015財務年度採購價格，每架價值1.2億美元，是對美軍具有重要意義的戰略性無人機。人魚海神無人機可以執行海上巡邏任務，能夠使用雷達對海上目標進行大範圍監視。而更重要的是，該機可以執行衛星、飛機、艦艇、地面戰之間的通信中繼任務，可以說是「飛行的戰場無線路由器」。

人魚海神無人機可以執行衛星、飛機、艦艇、地面戰之間的通信中繼任務，是電子訊息戰重要支柱。圖為MQ-4C與艦隊協同作戰示意圖。（圖／Northrop Grumman)

目前MQ-4C人魚海神無人機正在進行與P-8A「海神」（Poseidon）巡邏機進行聯合作戰測試，P-8A可以遙控MQ-4C並對其準備進行搜索巡邏的海域進行預先普查。

(中時電子報)

文章來源：Navy Pauses Operations of MQ-4C Triton Squadron After Crash-Landing This Week

文章來源：美海軍「海神」無人機因墜機停飛

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