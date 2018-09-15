《中時晚間快報》頭題新聞標題 狗改不了吃屎？ 張天欽離職 318學運魏揚母楊翠接任

2018年09月15日 18:34 中時電子報 綜合報導

◎狗改不了吃屎? 張天欽離職 318學運魏揚母楊翠接任

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，12日已請辭獲准。促轉會今發布新聞稿表示，張天欽辭職後，原本兼任的促轉會發言人一職，由促轉會委員楊翠接任。

◎誰殺了外交官？ 台大教授揪凶 批民進黨駐外使節

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間外界指責救災不力，感到痛苦，選擇自我了斷。台大政治系教授蘇宏達在臉書發文表示，民進黨上台以後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女。結果，這群專業外交官就莫名其妙地成了替這些政治人物擦善後的救火員和承受國內輿論指責的代罪羔羊。

◎木炭難買 可減低自殺 衛福部不烤肉言論惹議

中秋將至，各大賣場已開始出售烤肉用品。衛福部心理及口腔健康司長諶立中近日因「不烤肉防自殺」言論引發爭議。他今對媒體回應，世界各國對自殺的防治都從管理致命性物品開始，若能減低購買木炭的方便性、增加賣場人員與消費者的互動，便能有效減低自殺意識較弱者的動機。

◎柯佳嬿婚禮穿蕾絲薄紗 老公坤達直呼好值得

坤達與柯佳嬿愛情長跑5年後，去年底登記結婚，今（15日）中午在萬豪飯店補辦婚宴。柯佳嬿穿著一席台灣設計品牌MS IDEAS的訂製白紗出場，蕾絲薄紗裙擺搭配清透的頭紗，呈現出優雅氣質。婚前對於禮服保密到家的她，連枕邊人坤達都隱瞞，讓第一次看到禮服的坤達直呼「等這麼久非常值得」。

(中時電子報)