初秋賞花趣！新北街頭落下「黃金雨」！明月相望好浪漫

新北市林口、三峽、樹林、新店及鶯歌等道路上的金黃台灣欒樹，靜悄悄地綻放黃色花朵，提醒秋天已經來到。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

中秋節將至，初秋有明月，街道也換上一絲金黃！美麗的欒樹在街頭搖曳生姿，她的花語是熱情與開朗。金黃在新北市林口、三峽、樹林、新店及鶯歌等道路上的台灣欒樹，靜悄悄地綻放黃色花朵，提醒秋天已經來到。

生長於台灣低海拔闊葉林的台灣欒樹，又稱四季樹、四色樹、苦楝舅及台灣金雨樹等，為台灣原生種植物，屬道路景觀常用樹種，除濱海地帶較不適合栽種外，新北市幾乎全區皆可看到台灣欒樹的蹤影。一年四季皆呈現不同面貌，讓市區景觀也隨著季節變換呈現不同的景色變化。

台灣欒樹四季皆有特色：夏日綠葉如蔭，秋天花期一到，整棵樹逐漸布滿星狀小黃花。（新北市景觀處提供）

台灣欒樹四季皆有特色：夏日綠葉如蔭，秋天花期一到，整棵樹逐漸布滿星狀小黃花，綠葉襯托黃花極為好看，冬天花期過後，燈籠狀蒴果紅通通的掛滿樹梢，十分搶眼，等到果子轉為褐色掉落，春天一來，又會冒出紅赤色的新葉。在新北市林口扶輪公園、文化二路、忠孝路、公園路及仁愛路等路段和三峽北大社區附近，或是鶯歌溪旁，皆可欣賞鑾華繽紛美景。

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(中時電子報)

生長於台灣低海拔闊葉林的台灣欒樹，又稱四季樹、四色樹、苦楝舅及台灣金雨樹。（新北市景觀處提供）

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