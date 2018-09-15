大一大二都在爬山下圍棋 丁守中：大三獎學金改變了我人生

2018年09月15日 18:38 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

國民黨台北市長參選人丁守中今早出席台北市中正獎學金基金會活動，面對在場大批青年，丁守中再度強調未來力推並落實青年政策的必要性。談到自己的獎學金經歷，丁守中也說，過去他念大一、大二時都在下圍棋、爬山，課外活動很多，沒有好好念書，但大三時得到林熊徵學田獎學金，讓他因光榮感而決心認真念書，還因此得了書卷獎、法學院第一名，也就是這次受獎經驗改變了他的人生。

丁守中也說，最好的投資就是投資教育。他父親過世前曾向他說，人生最得意的事，「就是有兩個大學教授孩子」，最成功的事就是投資兒女的教育。所以在他父親過世後，丁守中提撥部分財產，以父親之名成立紀念獎學金，感念父親的付出，兄弟姐妹也將父親一部分遺產捐助給五個團體，希望幫助更多學子。

丁守中今出席台北市中正獎學金基金會頒獎典禮，典禮開始前，他並和現場學生及來賓一起唱國歌致敬，現場氣氛熱烈。他並重申，當選台北市長後，將立刻推動助學貸款零利率，同時協助提供來回機票給高中職優秀學子出國壯遊，以增加見聞，讓大家圓夢、自我挑戰。

中正獎學金基金會於1975年成立，係針對中學以上且在校成績優良，與社會救助戶的子女提供必要獎學金，今天共表揚221名表現優異學生。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也指出，中正獎學金設立以來經費都是對外募款，基金會每年都依照組織章程規定頒獎，帳目也都送交教育局，所以不會有黨產被追討問題。

(中時電子報)