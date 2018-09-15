美女鋼琴師推作品 連病人都願意進手術室！

2018年09月15日 18:44 中時 蔡琛儀

大陸青年鋼琴家郭芳菲出身音樂世家，4歲起學琴，展現過人天賦才華，2005年首獲全國「海倫盃」青少年鋼琴比賽金獎，演出遍及歐洲、亞洲及美國等地。她2016年發行首張個人原創鋼琴曲集《旅行》，同年自美國從醫友人口中得知，她的音樂成功令醫院病人走進手術室，安撫情緒，更使一些患有精神疾病的患者，受到音樂正面影響。郭芳菲聽聞受寵若驚，直說：「聽到這個消息，特別開心，能用音樂帶給他人快樂，是我最大的快樂。」

郭芳菲的父親是著名作曲家郭成志，母親是名音樂製作人方瑛。她自幼隨父學習作曲，出生第100天時，家人讓她抓周，於是她一手抓本子，一手抓小提琴。直到3歲時，她開始對爸爸的鋼琴感興趣，自顧自地彈了起來，在家人的鼓勵下，4歲正式拜師學琴。不過在唸初中前，她原本叫「郭嘉妮」，留著一頭短髮，陽剛味十足，更在班上調皮搗蛋，捉弄同學。直到初中開始，她改名為「郭芳菲」，才變得「女生」了起來，唯一不變的是保持練琴的良好習慣。

她高中時以一首《翻身道情》拿下鋼琴比賽一等獎，每天將情緒透過即興鋼琴抒發，日日堅持練琴3小時。由於她的手掌小，不少古典曲練下來特別辛苦，原本爸媽希望她僅將鋼琴當愛好，不過她仍不放棄，直到順利考上中國傳媒大學音樂系。她深信吸引力法則，「只要你去想，就沒有做不到的事情。」大一時，她開始掙生活費，參與兼職，教小朋友鋼琴，更到五星級酒店大堂彈琴，開始吸引愛音樂的中外朋友。

她大四時成功進入鳳凰衛視工作，更利用時間推出鋼琴專輯《芳菲》。工作時，她遇上在澳洲雪梨長期居住的記者，該記者拉拔她至雪梨擔任音樂總監，於是她毅然辭掉國內工作，勇闖國外。她回憶：「踏上雪梨之路開始，就試圖把感覺到的一切，轉換成腦海中的音符，把它彈奏出來。」在雪梨時，她努力學英文、和外國朋友打成一片，學習當地文化。

她自雪梨返回北京，人生180度翻轉，找到央視購物頻道做音樂編輯，當時工作環境很安逸，每天剪輯音檔文件，選背景音樂、朝九晚五。豈料中規中矩的工作，讓她最終在短短半年工作時程內提出辭職。她堅信說：「我尊重，並不後悔愛著我的每個決定，相信在我身上的每件事情，如果不是最好的結局，說明人生還沒到最後。」

她辭職隔日，媽媽的朋友因看過她的演出，詢問她是否要去維也納金色大廳彈鋼琴，讓她成為大陸首位赴維也納金色大廳表演的女鋼琴家。郭開心說：「我每天練琴8小時，覺得是上天的安排，每天都離自己夢想更近一步。」2年前，她透過美國校友邀請，透過直播讓更多人聽見琴音，也有樂迷發訊息給她，表示在人生低谷期，看了她的鋼琴直播，讓他事業有了很大的轉機。

她去年首次在英國曼徹斯特開了個人音樂會，取得圓滿成功，更受到BBC記者的專訪，讓她受寵若驚。此後這一年，她更陸續受邀自日本，韓國，塞爾維亞等地演出，表示「我喜歡看不一樣的風景，聽不一樣的音樂，感受不一樣的人生。」她今年創作全新專輯《和平家園》，希望大家能在工作之餘，常常回家看看爸媽。

(中時 )