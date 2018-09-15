中秋前夕 北市消防辦「震視防災保平安」園遊會

2018年09月15日 18:51 中時 林郁平

北市消防局第四救災救護大隊與北投區中心里辦公處，15日晚間在復興公園舉辦「中秋月，復興夜，震視防災保平安」社區防災宣導園遊會。

消防局表示，為了記取921大地震帶來的傷害，提升全民防災意識及應變能力，明訂每年9月21日為「國家防災日」。為宣導民眾加強地震平時防災準備，確保民眾自身安全，學習初期應變技能，提升自救互救能力，特地舉辦社區防災宣導園遊會，藉此建構社區公共安全防護網，結合社區民眾守望相助力量，提升社區民眾防災意識及應變自救能力。

活動現場有防災闖關集點摸彩、防災知識有獎徵答及創意防災宣導攤位等，闖關遊戲設有「消防小尖兵救援隊」、「抗震作夥來」、「視訊119報你載」、「住宅保命神器」、「C哈學習」、「人離火熄安全無虞」等創意防災宣導攤位，以及「射水體驗」、「溺境求生」、「震當防衛」及「逃生GO！GO！GO！」等體驗項目供民眾學習。

消防局提醒，台灣位於環太平洋地震帶西側一個顯著的環節上，地震活動頻繁，請民眾牢記下列地震發生前的平時準備及地震來時注意事項：

一、 平時準備：

(一) 固定家具。

(二) 準備照明燈、手機、電池等。

(三) 準備緊急避難包、飲用水等防災用品。

二、 地震來時：

(一) 保持冷靜，躲在桌下或牆角，並保護頭部。

(二) 勿搭乘電梯。

(三) 開車時，慢慢駛向路邊，小心掉落物。

三、抗震保命及避難妙計：

(一) 抗震保命三步驟：「趴下」、「掩護」、「穩住」。

(二)避難三不原則：「不推」、「不跑」、「不語」。

(中時 )