陳小春約吃飯看電影 「他」好大膽竟然打槍

2018年09月15日 18:49 中時 潘鈺楨

鄭伊健（左起）、陳小春、謝天華、曾志偉，酷帥耍槍。（盧禕祺攝）

林曉峰（左起）、錢嘉樂、鄭伊健、陳小春、謝天華，5兄弟在台上合體。（盧禕祺攝）

陳小春一甩火爆形象，做出俏皮動作。（盧禕祺攝）

電影《黃金兄弟》主角鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰、監製曾志偉、邱瓈寬、導演錢嘉樂，15日全員在台合體宣傳電影。15日下午在樂聲影城廣場舉行見面會，即使現場陣陣風雨，還是吸引3000名粉絲風雨無懼，到場力挺。

陳小春最近與兒子Jaspe一起拍《爸爸去哪兒6》，剛從匈牙利回到亞洲，他受訪時說，4個兄弟都有小孩，只有鄭伊健沒有，鄭伊健會笑大家：「你們去養嘛，我幫你們玩。」兄弟們的小孩常玩在一起，會不會也結為兄弟？陳小春開玩笑：「我高攀不起啊！人家也瞧不起我們！」解釋林曉峰的兒子都10幾歲了，沒跟他的兒子Jasper一起玩過。

Jasper爆紅，外出常被拍，曾跟陳小春說過「不習慣」，所以遇到媒體大陣仗，像是在機場出關，他就會一把抱起Jasper，要Jasper「閉上眼睛，頭靠著爸爸肩膀」。他堅持不會讓Jasper出道：「他又沒有很帥。」雖然謙稱Jasper不帥，但認為Jasper很有主見，有時他跟應采兒說「我跟兒子去約會」，想帶Jasper去看電影，結果被嫌電影院太黑、不敢進去；放學要帶Jasper去吃東西，Jasper又拒絕，想要直接回家，「他滿喜歡回家的，不曉得是不是巨蠍座的原因，覺得很sweet。」電影21日在台上映。

(中時 )