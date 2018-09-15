崔子格香港秀粵語 訪台遇颱風攪局

崔子格與黎小田。(北京大格娛樂提供)

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有著「廣場舞女王」之稱的大陸歌手崔子格，日前在香港宣傳專輯《裝睡的人》，並接受香港流行音樂教父黎小田的邀請，到香港無線電視台參加香港當紅音樂節目《流行經典50年》錄製，成為該節目首位受邀大陸歌手。

崔子格是黎小田的關門弟子，早在今年黎小田在香港紅館舉辦的個人演唱會中，就已經讓崔子格與草蜢，周華健等巨星共同擔任嘉賓，可見對崔子格的重視。

由於她之前生活在大陸北方，與粵語文化圈相隔甚遠，身旁工作人員原本擔心她在節目上會無法發揮，沒想到她除了秀出一口標準粵語，還以深厚唱功翻唱王菲經典名作〈容易受傷的女人〉，讓港星薛家燕、蔡楓華都相當驚艷。

崔子格說，自己花了5年時間去學廣東話，「因為從小就很喜歡香港電影及音樂，從小就聽梅艷芳、張國榮，最喜歡他們的《胭脂扣》。」 也坦言廣東話比想像中難學，目前要能流利對話仍有困難。被問為何選唱粵語歌？她說：「粵語對我有種情懷，尤其現在大陸越來越少機會聽到粵語，有些大陸年輕歌迷幾乎不認識粵語，希望藉此帶給他們更多的認識。」

她原定本周造訪台灣宣傳，卻因周末颱風攪局打亂行程。台灣工作團隊緊急在11日開會討論，臨時決定延後行程，改到10月21日再來台灣，讓她直呼可惜之外，也迫不及待想趕快在10月跟台灣歌迷見面。

(中時 )

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