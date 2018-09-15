從太空看山竹颱風 外國網友驚：以為地球破洞了

「黑惡魔」山竹颱風強度爆表 (圖／翻攝自forbes)

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中時電子報
/綜合報導
山竹颱風

颱風山竹以每小時25公里速度穿過菲律賓，狂風暴雨肆虐陸地，菲律賓目前也傳出許多災情。山竹登陸後的情形也已經上傳到網路，在YouTube頻道《Force Thirteen》就PO出從外太空拍到的山竹「完全體」，令外國網友大驚「以為地球破洞了」。

根據中央氣象局颱風山竹強度爆表，登陸菲律賓前達到了最顛峰，7級暴風半徑廣達320公里、瞬間最大風速更上突破上限的每秒75公尺，中心氣壓更一度低至895百帕。且可怕的是，預料颱風中心離開呂宋島後，將再次進行重組，回復強度，往中國大陸廣東、海南島前進。

知名雜誌富比世(Forbes)網站也上傳了一張山竹颱風登陸菲律賓前的衛星雲圖照片，透過色調強化可以看到，山竹颱風整個中心全都是黑色的，宛如黑色惡魔般可怕，足見結構有多紮實，令人不禁打冷顫。

從《Force Thirteen》上傳的影片看來，山竹颱風相當紮實且完整，颱風眼也相當清楚，從太空中看下去相當清晰，影片底下不少外國網友驚呼。

(中時電子報)

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