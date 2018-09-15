綠側翼粉絲團高頻檢舉 朱學恒也怕怕呼籲做這事

2018年09月15日 18:51 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

日本近日天災不斷，關西、北海道受到颱風、地震重創，我駐日大阪辦事處遭到台客抱怨救援不力，輿論壓力倍增，駐大阪辦事處處長蘇啟誠14日驚傳上吊。台大政治系教授蘇宏達在臉書發表「誰殺了我們的外交官？」一文，表示不恥政治人物放話將責任全推給職業外交官。不過，「宅神」朱學恒緊急分享該文章，因為他擔心民進黨各種側翼粉絲團檢舉下，蘇宏達臉書可能遭關閉。

蘇宏達在文中指出，民進黨上台後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女，且這些政治任命的大使、代表、公使、副代表全派駐在好山好水的城市如東京、巴黎、柏林、愛爾蘭、瑞士、泰國等地，沒有一個派往需要打仗、捍衛邦交、生活艱困、需要忍受瘧疾黃熱病的非洲、太平洋小島或加勒比海。

蘇宏達指出，一旦遇到困難，這些政治任命使節就推諉責任給職業外交官，讓這群專業外交官莫名其妙地成了替政治人物擦善後的救火員、承受國內輿論指責的代罪羔羊。職業外交官不懂政治操作，更因為長年在國外，沒有國內政黨和媒體的奧援，有苦說不出，只能瞪著眼看著這群不會辦外交的政治人物在鏡頭前表演作秀、推卸責任。

由於，蘇宏達「誰殺了我們的外交官？」一文揭發蔡政府外交陷入困境原因之一，朱學恒認為「民進黨黨的各種側翼粉絲團一定會開始高頻檢舉，意圖壓下內文所說的內容。所以建議各位看前先備份。不然又變成假新聞了。我都不知道這文章可以撐多久。」

網友附和留言表示，「台灣最奇葩的就是政務官體系，一人得道，雞犬昇天」、「請政府公佈各大外交使節，不是特考而是派任的人員名單」、「當民進黨的助理或研究員的確是終南捷徑」。

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(中時電子報)