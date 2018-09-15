南昌家具街挑戰「多爾滾」！老外也瘋狂

2018年09月15日 18:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電商崛起，許多零售實體商店受到嚴重考驗，如何吸客來逛實體店，要比服務也要比優惠！「2018南昌家聚日」於今（15日）舉行，現場有家具優惠，小朋友創畫出一個家」DIY彩繪，其中最熱門的還是「幸福滾滾床」報名秒殺百組，為了當上「多爾滾」，老外也瘋狂！活動到明天，歡迎民眾來逛逛。

台北市商業處副處長江美玲表示，南昌家聚日邁入第二屆辦得更盛大，在南昌家具街發展協會帶領下家具街發展愈來愈有好前景。江美玲也透露她本身就是南昌家具街超級粉絲，只要買家具都是在這一帶購買，日後也會繼續支持，而今年南昌家具街的再造活動正在進行中，希望能多多推廣給國外旅客了解南昌家具街的優質特色，她也鼓勵店家多多加入「友善店家」的行列。

2018南昌家聚日「幸福滾滾床」活動，大小朋友很開心。（台北政府商業處提供）

不可至否的是，全球零售受到電商威脅！台北市南昌家具街發展協會黃世耀理事長表示南昌家具街多為在地老店家，大家共同見證家具街的傳奇與經濟奇蹟，雖說景氣的起落難免有影響，但店家團結一心，力求進展。

今年活動除了祭出「會員店家商品回饋」、「滿額抽獎」、「幸福滾滾床」、「一折大拍賣」、「二折愛心賣」等優惠好康活動，還有啟發小朋友創意想像的「畫出一個家」DIY彩繪等活動，歡迎大小朋友來玩！

(中時電子報)