台南》王開玹競選總部成立 「芒果公主」獻美聲相挺

2018年09月15日 19:08 中時 李其樺

綽號「芒果公主」的台語歌手王喬幼昨天回到玉井家鄉，替王開玹獻聲站台。（李其樺攝）

綽號「芒果公主」的台語歌手王喬幼（台上左穿紅衣者）昨天回到玉井家鄉，替王開玹獻聲站台，現場氣氛衝上最高點，有如開小型演唱會。（李其樺攝）

民進黨市議員參選人王開玹，與台南市長參選人黃偉哲15日下午在玉井成立聯合競選總部，綠營多名要角到場站台，綽號「芒果公主」的台語歌手喬幼上台獻唱相挺王開玹，使得競選場合有如小型演唱會，把現場氣氛帶到最高點。

王開玹為民進黨市議員王峻潭兒子，並擔任父親的服務處主任，今年王峻潭交棒給王開玹，參選台南市第五選區（左鎮、玉井、楠西、南化）市議員選舉，昨天下午舉辦競選總部成立大會，包括黃偉哲，及立委王定宇、林俊憲等多名綠營要角為王開玹站台，現場聚集超過1千名支持者，展現強大聲勢和凝聚力。

黃偉哲表示，希望每位鄉親都當阿玹（王開玹）的總幹事，一人幫忙拉幾票，讓他和王開玹雙雙當選，分別進入市府和議會為大家謀福利和爭取建設。

出身台南玉井的台中市議員謝志忠特別回到家鄉替王開玹站台，他說平均1個月回來玉井一次，平日聽聞長輩稱讚王峻潭和王開玹父子地方服務口碑佳，要大家投票給王開玹，讓山區能夠更進步。

台語歌手王喬幼昨天受邀返回玉井老家，參與王開玹競選總部成立大會，喬幼當場獻唱〈思念的海岸〉、〈用性命愛我〉等台語成名曲，獲得台下鄉親熱情回響，喬幼也呼籲鄉親挺她，也要挺王開玹當選。

(中時 )