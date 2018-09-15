秋季品蟹將將好 飯店全新「秋蟹豪鮮饗宴」9／20搶先嚐鮮

人氣招牌「花雕酒清蒸肥蟹」僅使用花雕酒去除腥味，入口可感受飽滿蟹肉甜味，嚐鮮價1580元＋10％／隻。（圖片提供／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）

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「新加坡咖哩蟹」加入大量新香料製作，搭配米飯享用滋味最佳。（圖片提供／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）
「星洲風味咖哩蟹」微辣口感十分開胃，嗜辣者首選料理。（圖片提供／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）
中餐行政主廚「姚嘉雄」擁有40多年廚藝背景，將帶給食家饕客全新味覺體驗。（圖片提供／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店）

秋季品蟹正當時，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「儷軒中餐廳」嚴選進口大公蟹入饌，打造全新「秋蟹豪鮮饗宴」，9月20日起限期供應。

中餐行政主廚姚嘉雄分享，美食不需過多調味，唯有「食材新鮮」方能凸顯好滋味。招牌菜「花雕酒清蒸肥蟹」，嚴選重約1公斤以上斯里蘭卡蟹為食材，現點現撈確保蟹隻活力，加入些許花雕酒去除腥味，入鍋清蒸5至8分鐘即可上桌，大啖美味蟹品後，專人服務熬煮蟹粥，以鮮蟹湯汁精華混合米飯燉煮，滋味堪稱一絕。星馬料理擅長使用辛香料入菜，呈現東南亞特有酸、甜、辣口感，餐點「新加坡辣椒蟹」、「星洲風味咖哩蟹」適合喜愛重口味料理饕客。

餐廳看準小家庭和商務聚餐客群，推出「丰采」（售價2880元+10%）、「御饗」（售價4280元+10%）4人饗宴，匯集8道式海陸珍饌，有廣式燒味三拼 （玫瑰油雞、蜜汁叉燒、掛爐燒鴨）、烏骨雞湯、清蒸龍膽魚、功夫煲類與風味熱炒，多重享受一次滿足。

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