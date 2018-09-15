107年台中市后里區蔬果產業文化活動梨饗蔬果 花現后里

立委洪慈庸（左二）、市議員翁美春（左一）及后里區長張大春（右二）等，一起邀請民眾體驗后里之美！（陳世宗攝）

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107年台中市后里區蔬果產業文化活動，特舉辦「梨霸王趣味競賽」，各路好手以梨分高下！（陳世宗攝）
台中市后里區鄉親竭誠歡迎民眾，把握15、16日兩天，一起到后里欣賞、享受悠揚樂聲、品嚐在地優鮮蔬果。（陳世宗攝）

台中市后里區公所為推廣在地蔬果農特產品，於107年9月15、16日二天在后里月眉觀光糖廠，以「梨饗蔬果 花現后里」為主題，舉辦「107年后里區蔬果產業文化活動」；同時結合在地休閒觀光及文化特色，以吸引遊客造訪、增加農特產品的銷售通路、提高農民收益。

「梨饗蔬果 花現后里」107年台中市后里區蔬果產業文化活動，15日由后里區長張大春等各界一起揭開為期兩天的活動序幕；與會有立法委員洪慈庸及市議員陳本添、翁美春等參與，場面一片強強滾！

后里區長張大春說，活動現場除有梨霸王趣味競賽，后里梨產銷班提供梨品嚐、葡萄產銷班創意飲品品嚐及田媽媽運用當地米食文化製作米食創意料理，還有后里當地新鮮農特產品展售，也邀請后里當地學校、社區、樂團的表演及趣味活動等精彩節目等。

107年台中市后里區蔬果產業文化活動「梨饗蔬果 花現后里」，讓民眾來到后里品嚐鮮美蔬果的同時，能悠閒的欣賞、享受到后里迷人風情，及購買到后里在地第一手當季新鮮的農特產品。

「歡迎有朋來作客！」台中市后里區鄉親竭誠歡迎您！把握15、16日兩天，一起到后里欣賞、享受悠揚樂聲、品嚐在地優鮮蔬果，2018「梨饗蔬果 花現后里」一起體驗后里之美。

(中時 )

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