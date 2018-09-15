園圃生活節 台大植物醫生現場「看診」

2018年09月15日 19:03 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲對於植物醫師工作內容，十分感興趣。（吳堂靖攝）

2018園圃生活節15日於花博公園登場，展現北市田園城市成效。（北市產發局提供）

2018園圃生活節15日於花博公園登場，號召北市51個社區團隊、田園市集等共襄盛舉，更有來自台大植物教學醫院團隊現場「看診」，吸引不少民眾帶著盆栽諮詢，植物醫師黃明珠表示，期盼可以透過巡迴諮詢服務，為民眾解惑，也傳遞正確的生態知識。

園圃生活節邁入第四屆，此次主題結合｢園圃生活指南手冊｣，教導民眾如何從園圃土地的取得、作物選擇、種植技術、病蟲害的防治到收成後的料理設計，15日活動現場不但展示種植成果，更邀請植物醫師黃明珠、簡立雯、鄭淮嶸等人現場為植物「看診」，成為活動中的亮點之一。

植物醫生黃明珠表示，台大也調派人力前往雲林，輪流駐點西螺、二崙、莿桐、虎尾及斗南等農會，提供農民現地診斷服務，每個月不定期舉辦技術講習，主題包含肥培管理、病蟲害防治、合理化施肥等，由於植物醫師主打「即時性解決問題」 ，農民反映熱烈，未來也預計增加講座場次。

黃明珠指出，目前北部重點作物為草莓跟三星蔥，由於經濟價值較高，農民也會比較願意諮詢意見，期盼逐步達到防檢局10年農藥減半政策，從食物源頭控制品質，也能減少後續衍生的食安問題。

植物醫師鄭淮嶸表示，台大植物醫院配合周末建國花市、周六花博的植物診所，駐點提供病蟲害防治建議，民眾可直接帶盆栽到場診斷，歡迎民眾前往諮詢。

(中時 )