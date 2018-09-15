西螺七崁武術嘉年華 韓國瑜、李進勇同台未同框

2018年09月15日 19:54 中時 許素惠

雲林縣西螺七崁武術嘉年華活動，千人在西螺大橋上打拳，雲林縣議員李明哲、雲林縣長李進勇、西螺七崁武術文教基金會董事長李日貴（前左1起）等為千人虹橋打拳揭幕請拳。（許素惠攝）

雲林縣西螺七崁武術嘉年華活動，千人在西螺大橋上打拳，西螺國中的太鼓為各項拳術增添氣勢。（許素惠攝）

雲林縣西螺七崁武術嘉年華活動壓軸傍晚登場，雲林女婿高雄市長參選人韓國瑜呼籲要好好保存武術傳統文化，縣長李進勇偕高齡八旬的西螺七崁武術文教基金會董事長李日貴請拳，為千人在虹橋上舞拳發令，長達2公里西螺大橋千人打拳，十分壯觀。

壓軸的千人虹橋打拳在傍晚登場，韓國瑜一現身受到熱烈歡迎，他強調自己是西螺女婿，所以競選主題歌特地選《西螺七崁》，西螺是台灣的武術重鎮，李明哲議員10多年來為了保存傳承七崁武術很用心也很寂寞，鄉親要當李後盾，小朋友要把武術練好，千萬不要放棄傳統武術使其失傳，有朝一日奧運一定會有武術項目，讓西螺七崁武術發光發熱。

「五湖四海皆兄弟，西螺七崁共一家」，李進勇、李日貴、李明哲等人請拳，為千人舞拳發令開打，從雲林西螺至彰化溪州，長達2公里的西螺大橋上千人齊「武」，搭配太鼓聲、舞大旗等，氣勢更為磅礡，格外壯觀。

李進勇感佩七崁武術師父把畢生菁華代代相傳，官民攜手保存傳承，感謝李明哲領導的西螺七崁文教基金會對武術教育的發揚光大，讓大家一起見證台灣雲林武術的精華。

(中時 )