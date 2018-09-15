「搶水節」看先人如何灌溉

2018年09月15日 19:46 中時 許素惠

雲林縣林內鄉濁溪搶水文化節，小朋友扛著早期搶水灌溉的「籠竹筍」在泥地裡比賽，濺起泥水花，顯示競賽十分激烈，重現古早農耕文化。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇、林內鄉長張維崢（前左三、四）等人，把早期搶水灌溉的「籠竹筍」裝填石頭後堆疊成壩，成功阻、搶水。（許素惠攝）

濁水溪水湍急並夾帶了肥沃黑土，早期水利技術不純熟，先人便編竹製作頭寬尾窄的竹簍，並於竹簍內放滿石頭，俗稱「籠仔筍」，藉以引水灌溉，雲林縣林內鄉15日搶水節重現古早搶水的農村文化，讓e世代見識到先人農作的智慧與蓽路藍縷。

「濁溪搶水文化節」在林內鄉烏塗社區登場，主辦單位巧思，將投放「籠仔筍」動作轉 化成搶水的趣味競賽，4至6人為1組，扛著「籠仔筍」在水深約30公分的泥巴水中賽跑，比誰速度快，泥地濕滑，在在考驗團隊默契，大小朋友因而認識珍貴的在地歷史。

除了重現搶水的古早農耕灌溉方式外，還有社區營造成果發表、農特產品展售，尤其是引濁水溪水灌溉種植出來的林內芋頭，又鬆又香，品質大受青睞，雲林縣長李進勇、農委會水土保持局南投分局長陳榮俊、林內鄉長張維崢等人與民眾同樂，稱讚先人變則通的智慧。

張維崢表示，社區的記憶也是雲林農業首都的基礎，搶水節重現籠仔筍景緻，不僅傳承在地人文特色，更發揚先民胼手胝足的開墾智慧與辛勞。

(中時 )