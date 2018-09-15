核安演習實兵演練 無人機上陣

核安演習無人機上陣，進行輻射偵測示範演練。（圖／原能會提供）

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參與演習人員觀測無人機的作業情形。（圖／原能會提供）
核安24號演習第二天的演練情形。（圖／原能會提供）
核安演習一景。（圖／原能會提供）
椄安演習測試災防告警。（圖／原能會提供）

核安第24號演習實兵演練，今（15）日利用假日繼續辦理民眾防護行動演練、輻射偵檢作業及防護站演練。模擬核子事故自緊急戒備事故惡化至廠區緊急事故，新北市災害應變中心、輻射監測中心，以及國軍支援中心等單位的應變作業。

上午9時30分由新北市災害應變中心於白沙灣海水浴場實施海灘關閉、遊客勸離，以及無人機疏散情形勘查示範演練，10時30分左右續於核能一廠緊急應變計畫區，辦理核子事故警報發放、手機簡訊（LBS）發送及電話通知。

原能會同步於新北市全區進行災防告警細胞廣播訊息服務（CBS），同時新北市於石門區公所周邊進行居家掩蔽、防災志工協助物資發放及民眾自主性疏散演練等科目。

接續則轉由核子事故輻射監測中心與核子事故支援中心，分別於老梅國小、富基漁港辦理空中輻射偵測及無人機輻射偵測示範演練、海水及漁產採樣等演練，同日下午由新北市災害應變中心於淺水灣停車場辦理防護站開設演練。

另於演練地點轉換期間，依據昨晚勾選的抽演科目及演練地點，下達給國軍支援中心、新北市災害應變中心及輻射監測中心，包含履帶機動橋設置、交通路障管制疏導、陸域輻射偵測數據即時回傳及環境檢測作業等，各演練單位均順利完成任務。

原能會主委謝曉星也到演習現場關心演練情形，副主委邱賜聰於視導演練後，對於新北市災害應變中心、國軍支援中心、輻射監測中心等單位，以及參與民眾的各項演練成果給予肯定。

(中時 )

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