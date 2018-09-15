FB社團「大員林生活圈」揪團手做1500顆愛心蛋黃酥饗弱勢

2018年09月15日 19:46 中時 謝瓊雲

小朋友也跟大人一起來學做蛋黃酥，酥油皮是口感酥脆關鍵。(謝瓊雲翻攝)

1500顆愛心蛋黃酥陸續烘烤出爐。(謝瓊雲翻攝)

剛出爐的蛋黃酥必須放涼後才能裝盒。(謝瓊雲翻攝)

1500顆蛋黃酥將透過雲林家扶中心和華山基金會等社福單位就近轉贈給服務的弱勢家庭和獨居長者們。(謝瓊雲翻攝)

臉書社團「大員林生活圈」社友黃素梅(右)本身是烘焙食材業者，請來許家齊(左)等業界名師，在中秋節前夕發起愛心蛋黃酥製作，在社團裡獲得熱情響應。(謝瓊雲翻攝)

臉書社團《大員林生活圈》15日在社團中發起公益活動，號召30名志工，由知名烘焙老師義務指導，在烘焙教室裡製作烘烤1500顆蛋黃酥，裝盒後將透過華山基金會、雲林家扶中心等社福單位轉贈獨居長者、弱勢家庭享用。

在社友黃素梅號召下，中午12點半，30名社團社友齊聚員林市優統食品憶家香食材專賣店的烘焙教室，在指導老師林致仁、許家齊、邱怡瑛示範指導下合力備料。

大夥先將鹹蛋黃噴酒低溫慢烤出香氣、再揉捏分切烏豆沙餡，眾人齊力以進口優質麵粉揉成的麵團，包入油酥後桿壓成層層分明的酥油皮，包好的蛋黃酥分批進入大烤箱烘烤，最後放涼再一一裝盒，香氣四溢。

黃素梅表示，身為烘焙材料業者，每逢年節前夕都是最忙碌的時期，但很多經濟弱勢家庭與獨居長輩卻無人陪伴、也無法好好過節慶祝，因此號召社團臉友一起製作愛心蛋黃酥，沒想到原本預計號召16人、卻來了30人熱情響應。

許家齊說，年節近所有糕餅原物料都上漲，愛心蛋黃酥製作，光是紅豆沙餡就用掉45公斤、高級進口麵粉30公斤，原料都是優質食材、不經化學調和，光食材成本每顆就要15元以上，市價可賣到35元至40元，真材實料，希望獨居長輩和弱勢兒童都能溫馨過節。

參與志工黃小姐說，平時鮮少進廚房下廚，更別說自己動手烘焙糕餅麵包，為了投入公益，首度帶女兒參與學做蛋黃酥，沒想到其實很簡單；尤其親自動手做的、全程看見食材製作過程，保證用料實在、心意滿滿！

社團版主「葡萄爺爺」賴義乾指出，社團上個月發起「+1」愛心募捐，短短十天就募得350份獨居老人中秋關懷禮，為華山基金會員林天使站迅速達成10萬5000元目標；這次又有社友延續公義精神揪團做公益，顯示社群愛心力量大，大夥雖忙到天黑才全部完成裝盒，相信收到禮盒的弱勢民眾，都能吃得到滿足與感動。

(中時 )