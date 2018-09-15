俄總統顧問：「一帶一路」建設不僅局限於遠東地區

2018年09月15日 21:51 旺報 張國威

俄羅斯衛星通訊社15日報導，俄羅斯總統區域經濟一體化顧問格拉濟耶夫15日在2018國際產能合作論壇暨第十屆中國對外投資洽談會開幕式上致詞時表示，「一帶一路」的建設不僅僅局限於遠東地區，俄方在這裡看到巨大潛力，未來還可能出現完全新型的經貿合作機制、合作方式和合作領域。

格拉濟耶夫說：「一帶一路遠遠不僅僅局限在遠東，我們在這裡看到了非常大的前景，我們可以在未來見到完全新型的經貿合作機制。同樣，也可以說，我們可以找到一些非常有針對性的，非常有戰略意義的經貿合作方式，可能會產生一些新的經貿合作領域。」

他指出，在經貿合作當中，應遠離和摒棄貿易保護主義，而今天的美國和他的夥伴們恰恰卻在推行這樣的事務，這不僅涉及到中俄兩國，還有伊朗、敘利亞、阿富汗等等，涉及很廣泛的地區。

格拉濟耶夫認為，「完全新型的經貿合作方式是要摒棄武力，旨在復興國際秩序和國際法的公平性。應打擊各種違法行動，事實上這些對經貿合作產生相當大程度的威脅」。

與此同時，他建議，在未來的發展當中，應當建立一個嶄新的金融貨幣系統。他認為，這對整個歐亞地區至關重要，因為很多國家的外匯並不是那麼強硬。但同時還應考慮到在構築新型的金融經濟關係時，應本著互利合作、協作的原則，將其打造成一個非霸權主義的、不具有侵略性的新型體系。

格拉濟耶夫強調，建立共同的發展機構極為重要。大陸國家主席習近平提出的中俄地區合作發展投資基金已成為當前一系列國際金融機構的一個重要補充，比如亞投行、絲路基金等等的重要補充。

習近平日前在第四屆東方經濟論壇上表示，中國已經成為俄羅斯遠東地區第一大貿易夥伴國和第一大外資來源國，中方已設立首期100億、總規模1000億人民幣的中俄地區合作發展投資基金。

(旺報 )