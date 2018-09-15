怪獸「山竹」橫掃呂宋 狂風暴雨威脅5000萬人

2018年09月15日 20:46 中時 施施

今年威力最強的山竹颱風15日凌晨肆虐菲律賓北部，造成至少3人死亡，到處淹水，還傳出土石流與大範圍電力及通訊中斷等嚴重災情。氣象部門預測，山竹接下來將直撲港澳、廣東沿海與越南北部，目前雖然已減弱為中颱，但破壞力仍不容小覷。

凌晨1時40分左右，山竹在菲律賓呂宋島卡加延省巴高市（Baggao）登陸，整個呂宋島逾5000萬居民都被狂風暴雨籠罩，最大風速一度高達330公里/小時，可可捲起6公尺高的巨浪。菲國當局形容，強風「能捲起汽車，還會讓人無法站立、連爬也爬不動」。

卡加延省土格加勞市（Tuguegarao）官員森丁表示，強風「幾乎破壞所有建築，屋頂都被吹走。沒有電力供應，對外通訊也中斷」。許多樹木被連根拔起，道路淹水，機場被迫關閉，逾百個航班取消。首都馬尼拉也有部分道路淹水，電車也因電力供應中斷，一度停駛。

據菲國官方統計，科地耶拉山區（Cordillera）有2名救難人員為援救受困土石流的民眾不幸犧牲，此外警方還在馬尼拉的河流裡發現1具罹難者屍體。警方表示，死亡人數很可能持續上升。卡加延省省長曼巴則指，所幸颱風來襲前，當局就已疏散120萬居民，避免死傷更加嚴重。

強烈颱風山竹受到呂宋島地形破壞後，於15日中午出海，現已進入南海，迅速撲向廣東沿岸一帶，大陸和港澳地區正嚴陣以待。大陸中央氣象台15日早上已發布颱風橙色預警（即第3級預警，平均風力達10級以上，停班停課，且需嚴防山洪、地質災害），預計16日下午到晚間在廣東台山到徐聞一帶登陸。

(中時 )