SBL》球員情侶終成眷屬 余純安新莊歡喜宴客

2018年09月15日 20:19 中時電子報 黃及人

余純安與新娘吳雅晴都擁有球員背景。(黃及人攝)

今年才從台銀跳槽金酒的2013年選秀探花余純安，15日晚間在新莊舉辦婚禮宴客，也是球員出身的老婆吳雅晴，讓這對球員情侶終成眷屬，不少SBL球員與教練也都出席，更請來「錢姊」錢薇娟擔任證婚人，現場氣氛熱鬧又溫馨。

現場共宴請51桌，包含余純安新東家金酒的陳靖寰、陳文宏、李家瑞、柯旻豪、吳怡斌、徐鉦順等球員，以及金酒執行教練吳俊雄、助教邱繼緯，另外張家榮、黃鎮、陳冠全、林耀宗、李德威、李維哲、謝宗融等球員也都現身同樂。

從下午教堂婚禮到晚上宴客，余純安臉上充滿幸福氣息。(黃及人攝)

余純安請來陳孝榮(左)、高健益與賴柏霖擔任招待。(黃及人攝)

余純安請來的招待與伴郎陣容也很堅強，除了今年從富邦跳槽寶島夢想家的帥哥前鋒陳孝榮，以及夢想家助理教練賴柏霖、台銀後衛高健益，伴郎則是找了吳怡斌、周暐辰兩名金酒球員擔任，可說都是又高又帥的球員伴郎陣容。

從婚禮的一開始，余純安就相當體貼製作歡迎影片，有別於其他婚禮大部分是介紹兩位新人的成長過程或相識相愛，余純安選用不少電影片段，把自己與老婆狠狠虧了一頓，更請現場嘉賓在敬酒時手下留情，也要記得喝酒不開車。

金酒球員祝賀團。(黃及人攝)

達欣球員祝賀團。(黃及人攝)

余純安選擇離開待了5年的台銀，跳槽以年輕主力為主的金酒，更簽下「4+1」的長年合約，就是因為自己想要結婚生子，希望可以找到更穩定、更高薪的球隊環境，如今他已經完成第一階段結婚，究竟何時可以完成生子任務，就讓大家好好期待吧！

(中時電子報)

裕隆球員祝賀團。(黃及人攝)