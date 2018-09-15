范冰冰明生日將出面？李晨方面丟5點聲明撇分手

李晨去年向范冰冰求婚成功。（圖／取自范冰冰微博）

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中時電子報
網友發5點聲明澄清李晨身邊近日傳聞。（圖／取自日辰水水微博）

大陸女星范冰冰去年生日宣布接受男友李晨求婚，一年後明(16)日范冰冰將過37歲生日，豈料近來她因逃稅風波纏身，神隱100多天，傳聞她明天將首度出面，令外界十分期待，而這段期間有傳聞指李晨和范冰冰低調分手，有位李晨的認證粉絲博主發表5點聲明，間接否認兩人情變。

范冰冰消失3月 外媒爆「成附帶破壞的犧牲品」

范冰冰去年和家人、李晨高調浪漫過生日，現場她答應李晨求婚，直說：「我不要天上的星星，我只要塵世的幸福」怎知今年5月崔永元爆出陰陽合同潛規則，她雖第一時間透過公司否認，但從6月2日後便未再更新微博，媒體也連絡不上其經紀人穆曉光。

傳聞范冰冰7月底和穆曉光雙雙被捕，穆曉光身上還多一條銷毀證據罪，有人稱范冰冰已被釋放，人到美國與李晨會合，但也有一說稱范冰冰仍在北京遭到囚禁，在大陸有黨報性質的媒體《證券日報》發文稱：「范冰冰確已被控制，將接受法律裁決」，但未獲范冰冰方面證實。

對於范冰冰與李晨分手傳聞，被認證為「李晨超話小主持人」的微博網友「日辰水水」日前發出5點聲明，挑明說：「微博沒有刪」、「沒有爆瘦」、「沒有憔悴」，直指李晨外型變化是跟拍片有關，至於訂婚戒指傳已摘下，「日辰水水」說是因為在拍戲才沒戴，也強調李晨沒刪除任何跟范冰冰有關的微博，暗示范冰冰與李晨感情依舊。

(中時電子報)

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