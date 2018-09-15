嬰兒時期摔斷腿 蒙古醫師害他長短腳 台灣醫療團隊伸援手

9歲蒙古男童因為長短腳，只能拄拐杖行走，無法成為騎馬馳騁草原的大漠男兒，讓他總是一臉憂愁。(謝瓊雲翻攝)

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因為蒙古大夫的延誤治療、錯誤處置，阿莫右小腿腿骨中空，右腳踝處還少了一小截骨頭，右腳整整比左腳短了十公分，無法正常行走。(謝瓊雲翻攝)
由彰化員榮醫療體系員榮醫院、員生醫院與三軍總醫院15名醫護所組成的醫療團隊，月初前往蒙古義診。(謝瓊雲翻攝)

台灣醫療國民外交美事再添一樁！彰化員榮醫療體系員榮醫院、員生醫院與三軍總醫院15名醫護，月初組團前往蒙古義診，9歲男童阿莫幼年時發生意外致右腿骨折，少了一小截腿骨，導致長期長短腳，須拄拐杖行走，醫療團隊決定安排阿莫到台灣，預計25日抵台接受手術治療。

阿莫的父親在交通不便的蒙古風塵僕僕趕到醫療團隊下榻的飯店，已是晚上10點，他眼眶泛紅拜託醫師能幫幫兒子，希望阿莫能像所有蒙古游牧民族一樣生活，騎馬奔馳在大草原上放牧牛羊、開心與同伴玩摔角，而不是只能一臉哀愁拄著拐杖、獨自在角落羨慕別人。

員榮醫院家醫科主任黎雨青表示，阿莫4個月大時不慎被摔斷腿，當時送醫治療，當地的蒙古醫師卻只用木板固定；9個月大時再就醫時，右腳腓骨和脛骨都已斷裂，進行手術釘鋼釘，蒙古醫師卻又釘錯位置、且發生感染。

黎雨青說，雖然只是骨折，卻因一連串的誤診和錯誤處置，導致阿莫現在右腳比左腳短了10公分，右腳踝處還少了一小截骨頭，小腿骨因而發展成「中空」，再也無法正常行走。

他強調，治療骨折在台灣來說並非大手術，只是阿莫腿骨已遭許多增生組織取代，需進行多次手術，矯正已彎曲受損的腿骨。

三總骨科部主治醫師林坤儀指出，阿莫右小腿屬「右側脛腓骨骨折術後合併骨不癒合」，需先進行開放性復位併鋼釘固定術與骨移植術，術後約需半年至一年，腿骨才能癒合。

員榮醫療體系副總院長吳怡昌表示，從小到大阿莫出門都靠爸爸揹，直到小學時期才練習拄拐杖；由於蒙古當地醫院醫療資源不足，必須搭機到台灣來手術。手術治療費用將由三總負擔，其他部分則由員榮體系資助，目前留守蒙古的醫療團隊正在當地發起募款，籌措機票旅宿費用。

得知兒子的右腳有機會治癒，而且還不用擔心龐大的治療費用，阿莫的父母都相當激動，不斷擦拭眼淚感謝台灣醫療團隊；預計本月25日，醫療團隊就將安排阿莫到台灣治療。

(中時 )

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