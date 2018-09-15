450人齊聚烏來老街 大啖馬告風味餐

2018年09月15日 20:31 中時 葉書宏

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」。（葉書宏翻攝）

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」。（葉書宏翻攝）

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」。（葉書宏翻攝）

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」。（葉書宏翻攝）

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」。（葉書宏翻攝）

新北市政府經濟發展局今（15日）晚間舉辦「烏來馬告封街派對」，450人齊聚烏來老街大啖馬告美食，在經發局長張峯源搖響手鈴啟動桌上台車後，「烏來馬告封街派對」正式開宴，美味的馬告佳餚搭配精湛的表演，讓民眾在熱鬧的派對氣氛中，享受味覺、聽覺、視覺的多重饗宴。

張峯源表示，烏來擁有豐富的資源，除了廣為人知的溫泉及自然景觀外，還有山胡椒-馬告（Makauy）產業，同時馬告宴也成為烏來商圈的年度盛事，受到廣大民眾歡迎，今年套票僅6分鐘就完售。

該活動特別結合烏來山水、多元音樂、在地美食等元素，讓更多民眾認識烏來，且透過在夜間舉辦活動的方式，與當地業者合作推出住宿及餐飲優惠，增加民眾遊玩時間，創造遊客回流機會，提升當地整體經濟效益。

活動現場，香氣四溢的海陸大餐，吸引食家饕客爭相一睹風采，以香氣誘人馬告入菜讓雞肉清香甘甜、蹄膀油而不膩、魚鮮而不腥，民眾直呼要買回家給親朋好友一起品嚐。舞台上還有當地原住民舞團帶來熱情的表演，以及實力唱將鄭宜農、Hello Nico、黃玠瑋輪流帶來一連串經典歌曲，也讓現場歌迷大呼過癮。

活動最後還抽出液晶電視、空氣清淨機、Dyson吹風機、PS4 Pro主機、ASUS智慧手機等總價值超過11萬元大獎，得主們驚聲歡呼此起彼落，伴隨民眾的嬉鬧聲，現場氣氛就像嘉年華般熱鬧。

經發局表示，烏來是一個資源豐富的地方，位於水源保護區擁有乾淨的水源、多元的自然生態，及雲仙樂園、臺車等休閒產業，同時還有山菜、小米、馬告料理等獨特美食，歡迎大家到烏來遊山玩水、品嚐美食、購買好禮。

另外，活動套票中提供最低住宿52折起及餐飲消費就送小菜等優惠，歡迎參加本次活動的朋友踴躍使用優惠券再次造訪，體驗烏來的美。

(中時 )