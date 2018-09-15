南投》蔡英文盼洪國浩改變南投 質疑時下假消息充斥

南投縣長參選人洪國浩競選總部成立，民進黨主席蔡英文到場加油打氣。（廖志晃攝）

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南投縣長參選人洪國浩競選總部成立，各鄉鎮市輔選幹部揮舞戰旗。（廖志晃攝）

民進黨主席蔡英文，15日參加南投縣長參選人洪國浩競選總部成立大會時表示，洪國浩將讓南投改變、脫胎換骨；她並指出現在LINE、Facebook整天都在傳假消息、假新聞，不是台灣人所為，而是外面的人有組織的攻擊，希望謠言止於智者！

洪國浩全縣競選總部成立大會，在中興新村921震災紀念公園舉行，包括立法院長蘇嘉全、立委林靜儀、蔡培慧及陳亭妃，前縣長彭百顯等人都共襄盛舉。

民進黨主席蔡英文表示，南投縣13年來停滯不前，希望大家給南投一個進步和改變的機會。經過2014年的縣市長選舉，包括基隆、新竹、桃園市，因為政黨輪替，換民進黨執政後，建設在啟動、改革在行動，從吊車尾變成前段班；而且，在台灣地方政治的歷史裡，能夠真正改變城市的都是民進黨的縣市長，而洪國浩有行政經驗，更提出具體的政策，擔任草屯鎮長不只會做事，還幫草屯賺錢，真正非常厲害！

洪國浩表示，他的「12345，南投大進步」5大政見，包括完善交通系統，打造路平、解決塞車的交通建設1環線；將中興新村變成第2行政中心，閒置宿舍做為青年住宅的活化中興2主軸；透過深度旅遊將南投觀光推上國際舞台的國際觀光3大節；社會福利4方向包括幸福巴士、老幼共托照護等；以及農業發展5夠好，打造南投金牌農產品。

洪國浩強調當選後除了實現5大政見，也會解決南投縣政府的債務問題。

(中時 )

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