統領廣場試營運4層樓美食抓遊客的胃

2018年09月15日 20:46 中時 蔡依珍

桃園統領15日開始試營運，更名為「統領廣場」。(蔡依珍攝)

桃園首間「海底撈」在8樓展店。(蔡依珍攝)

桃園首間「海底撈」在8樓展店，排隊人龍絡繹不絕，非用餐時刻依舊人潮不減。(蔡依珍攝)

桃園首間「海底撈」在8樓展店，貼心提供幼兒遊戲區。(蔡依珍攝)

統領廣場提升餐廳比率達4層樓。(蔡依珍攝)

統領廣場提升餐廳比率達4層樓。(蔡依珍攝)

統領廣場提升餐廳比率達4層樓。(蔡依珍攝)

統領廣場電競館以透明櫥窗展示動態產品，成功吸引民眾目光。(蔡依珍攝)

隨處可見歇腳休憩區。(蔡依珍攝)

統領廣場引進自然光、帶來透視感，更打破過去方格型櫃位限制。(蔡依珍攝)

統領廣場引進自然光、帶來透視感，更打破過去方格型櫃位限制。(蔡依珍攝)

統領廣場引進自然光、帶來透視感，更打破過去方格型櫃位限制。(蔡依珍攝)

試營運首日人潮絡繹不絕。(蔡依珍攝)

停車採智慧燈顯示空位。(蔡依珍攝)

歷經1年7個月整修，桃園統領15日開始試營運，更名為「統領廣場」，玻璃帷幕外觀帶來時尚感，內部每層樓更透過落地窗，把陽光帶進賣場，不乏桃園獨家品牌NYX、Moi Cafe、果然匯和海底撈，還有威秀影城等，尤其捨棄家具、寢具，5至8樓全是餐廳，以時尚、藝文打造「一日生活圈」，首日到傍晚就已突破2萬人次。

位於桃園市中正、中華路口的統領百貨桃園店，去年2月起封館整修，斥資7.5億元改裝內外觀，主打集合影城、大中型餐廳、休閒運動、快速時尚服飾店的時尚廣場，今試營運首日，推出限量100名的打卡送星巴克中杯抹茶那堤活動，成功吸引排隊人龍，雖然10點多天空不作美下雨，仍未澆熄民眾熱情，11點開店，人潮紛紛湧入，試營運期間全部免費的地下停車場更是一車難入。

整修後的統領廣場不但從低樓層到高樓層全部採用帷幕玻璃，引進自然光、帶來透視感，更打破過去方格型櫃位限制，採用圓弧形等設計區隔櫃與櫃，隨處可見的裝置藝術、以及讓遊客歇腳的沙發休憩區，為空間帶來時尚感和親切感。

統領廣場為地下4層樓、地上12層樓，B4到B2為停車場、B1 為誠品書局，1樓是化妝品、agnesb. cafe、STUDIO A，其中美國平價彩妝品牌NYX是桃園獨家，今試營運湧進許多女性顧客。2、3樓則是少淑女服飾、珠寶、睡衣，4樓運動品牌，因應桃園推廣電競也規畫「電競館」，不但販售各式電競商品，也以透明櫥窗展示動態產品，成功吸引民眾目光，在一片片櫥窗前逗留。

統領桃園店提升餐廳比率達4層樓，旗下擁有饗食天堂等品牌的饗賓餐飲集團，在統領推出首間主打健康蔬食的果然匯，綠化的餐飲空間，彷彿花園裡面的圖書館；桃園首間「海底撈」在8樓展店，正宗川味式麻辣火鍋，主打多元服務，就連顧客候位時還有免費歡樂吧等服務，今開始接客就吸引民眾搶鮮，排隊人龍絡繹不絕，非用餐時刻依舊人潮不減。

其他還有大阪王將餃子、轆轆定食、Moi Cafe、北村豆腐家、百八漁場、聚、銀座杏子日式豬排、MOMO-PARADISE壽喜燒、饗太多、樂尼尼義式餐廳、漉海鮮蒸氣鍋、酒食坊Pan-tohBistro、牧石鍋物、原燒、Joyfull等，全是店中店，捨棄過往的美食街，要和桃園站前商圈的傳統小吃店區隔，以主題餐廳抓住顧客的胃。

9至12樓則是威秀影城，目前還未開放，預計9月21日早場開始對外營運，總計20廳、約1250個座位，大部分都是50至80個座位的小廳，希望不只是好萊塢強檔大片，也能引進小眾的藝文、紀錄片，為桃園增加多元風格。

威秀影城也推出50元換購電影票優惠活動，22日只要憑桃園市民卡，就能以每張50元價格購入電影票，每人限購2張、限額1000人共2000張優惠票。威秀營運時間也從8點30到凌晨2點，每日提前1小時、7點半開賣電影票。

目前還有近半商家還在整修、尚未亮相，但試營運期間不少店家都各自推出優惠，全館預計10月3日正式開幕，將推出媲美周年慶的各式優惠活動，尤其滿額贈的現金抵用卷號稱「全台最好用」，連餐飲也可以抵用，要讓民眾感受到不一樣的統領廣場。

(中時 )