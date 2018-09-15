峨眉山金頂捨身崖成自殺聖地　佛教協會呼籲珍惜此生

峨嵋山。(本報系資料照片)

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旺報
孫曜樟

大陸四川峨眉山金頂攝身崖（又被叫做捨身崖）近來接連發生多起遊客跳崖事件，引發網友廣泛關注，14日峨眉山佛教協會發出倡議書，呼籲云云眾生「人身難得，珍惜此生」。

倡議書全文為，峨眉山金頂攝身崖，因常現佛光而得名，佛光因攝人身之影像於其中，亦稱「攝身光」，所以，捨身為攝身之誤。

峨眉山是中國佛教四大名山之一，普賢菩薩的道場。佛教以慈悲之心普度眾生、尊重生命為根本宗旨。佛教戒殺，強烈反對一切殺生行為，並視自殺與殺生罪過相等！佛經有言：好喜殺生，種地獄之罪，若來人中，壽命極短。對自殺者，佛陀明確呵斥：汝等愚癡，所作非法！豈不聞我所說慈忍護念眾生，而今何不憶此法？

人身難得，珍惜此生。自殺是愚癡的行為，不能解決任何問題，只會讓自殺者罪業更加深重，帶給家人更多的痛苦，讓家族蒙羞；自殺者也辜負了關心愛護自己的人，情何以堪！更給社會造成極大不良影響。在佛教聖地自殺，更使淨地蒙塵，罪莫大焉！

一失人身，萬劫不復。峨眉山佛教協會奉勸自殺者：人身難得，當努力向善向上，創造幸福，珍惜生命，以佛教的覺悟人生、奉獻人生的信念去面對個人種種不順之事，勇敢地生存下去，為家人幸福、為社會和諧、為國家民族復興，作出自己積極的貢獻。

(旺報 )

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