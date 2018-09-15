社會課綱通過　教育部：新課綱並未「去中國化」

2018年09月15日 20:49 旺報 李侑珊

教育部今(15)日召開課審大會，完成社會領綱第二輪審議，並表決通過，教育部表示，新課綱並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，並強調新課綱以學生為主體，致力於幫助下一代建立面對未來世界的能力。

課審會今日下午審議社會領域課綱，共有37位委員出席，經表決3份課綱，即普通高中及國中、技術型高中、綜合高中，皆獲得超過34張同意票，現場表決通過。

教育部長葉俊榮表示，今天通過社會領綱是「邁出重要一步」，感謝研修小組和課審會委員，在研修過程不斷進行有溫度、有深度的討論和對話，才能得到滿意的結果。

葉俊榮表示，社會領綱從研議之初，就是各界關注的焦點，尤其是歷史科受到「去中國化」這類假議題的輿論，對審議產生一些壓力和影響，而他身為課審會總召集人，對委員和研修小組成員所承受的壓力，除了能夠感同身受，也肯定大家發揮專業，並秉持課綱的核心精神和原則。

教育部則表示，總結這次新的社會領綱研修與審議的過程，可分為三項：

一、研修歷程廣泛討論形成共識：從105年9月研修小組組成，至107年2月底將三份草案送交教育部課審會審議，研修小組總計召開235次會議，共2,692人次。其中有關歷史分組暨工作會議共召開40場次，參與人數共494人次。此外，辦理52場次諮詢會議，以及辦理22縣市公聽會與網路論壇等公共意見之蒐集等。

二、新課綱以學生為主體、幫助下一代發展面對未來世界的能力：我們可以預見未來世界一定會比現在更密切的互相連結，培養面對未來更加複雜的國際社會所需要的公民素養。希望能用更宏觀的態度面對和我們所有群體都有關係的過去，而非侷限於一國家、一民族的單一觀點。過去課綱是切斷的，臺灣史是臺灣史，中國史是中國史；新課綱是要看見臺灣與中國、與東亞、與世界的關係，學生學習提出問題和探究，再進而具備解決問題的能力。

三、新課綱並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史：讓學生對於中國歷史的學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。讓學生可以本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡客觀地認識「中國」的過去和現在，探究其與臺灣、東亞、世界的連結，並思考未來可能面對的挑戰。讓歷史教育擺脫單一意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的重要學科。

(旺報 )