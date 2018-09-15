中職》鮮肉世代投打發威 富邦笑迎3連勝

2018年09月15日 20:56 中時電子報 鍾亞芳 /天母報導 /天母報導

富邦悍將15日對戰中信兄弟，繳出投打皆優的表現，團隊打線灌進16分奠定勝基，其中先發第2棒年僅22歲的王正棠單場5安打貢獻3打點，加上19歲的先發投手吳世豪5局僅失1分，終場富邦就以16比1笑迎3連勝。

2局上作客的富邦先馳得點以1比0領先，4局上又靠著4支安打與1次失誤進帳3分，打完前4局富邦就以4比0領先。

5、6兩局富邦總共只擊出2支安打，但中信卻出現保送、失誤，悍將這２個半局各進帳1分。5局下中信靠著安打與保送攻佔一、二壘，隨後陳偉漢擊出投手正面滾地球，吳世豪轉身欲傳二壘策動雙殺卻發生傳球失誤，中信趁勢攻下1分，前6局結束，比數形成1比6。

7局上富邦在2出局後開啟大局，獲得2次四壞保送後啟動雙盜壘形成二、三壘有人，隨後連續擊出5支安打，富邦此局共10人次站上打擊區，進帳6分、以12比1遙遙領先，勝負再無懸念，終場富邦以15分差獲勝。

此役富邦投打皆有高檔表現，先發投手吳世豪5局只被擊出5支安打，投出6次三振與2次四壞保送，失1分非責失分，防禦率降至0.53，生涯首勝到手。

富邦打線此役擊出20支安打攻下12分， 其中王正棠7打數擊出5安打貢獻3打點還有2次盜壘，打擊率來到4成29，獲選為單場MVP。

(中時電子報)