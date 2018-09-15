中職》鮮肉世代投打發威 富邦笑迎3連勝

富邦悍將年僅19歲的投手吳世豪15日收下一軍首勝。（取自富邦悍將粉絲團）

友善列印
中時電子報
/天母報導

富邦悍將15日對戰中信兄弟，繳出投打皆優的表現，團隊打線灌進16分奠定勝基，其中先發第2棒年僅22歲的王正棠單場5安打貢獻3打點，加上19歲的先發投手吳世豪5局僅失1分，終場富邦就以16比1笑迎3連勝。

吳世豪收下一軍首勝 「謝謝學長打這麼多分數」
「舊地重遊」不多想 王正棠5安3打點證明自己

2局上作客的富邦先馳得點以1比0領先，4局上又靠著4支安打與1次失誤進帳3分，打完前4局富邦就以4比0領先。

5、6兩局富邦總共只擊出2支安打，但中信卻出現保送、失誤，悍將這２個半局各進帳1分。5局下中信靠著安打與保送攻佔一、二壘，隨後陳偉漢擊出投手正面滾地球，吳世豪轉身欲傳二壘策動雙殺卻發生傳球失誤，中信趁勢攻下1分，前6局結束，比數形成1比6。

7局上富邦在2出局後開啟大局，獲得2次四壞保送後啟動雙盜壘形成二、三壘有人，隨後連續擊出5支安打，富邦此局共10人次站上打擊區，進帳6分、以12比1遙遙領先，勝負再無懸念，終場富邦以15分差獲勝。

此役富邦投打皆有高檔表現，先發投手吳世豪5局只被擊出5支安打，投出6次三振與2次四壞保送，失1分非責失分，防禦率降至0.53，生涯首勝到手。

富邦打線此役擊出20支安打攻下12分， 其中王正棠7打數擊出5安打貢獻3打點還有2次盜壘，打擊率來到4成29，獲選為單場MVP。

(中時電子報)

SBL》球員情侶終成眷屬 余純安新… 中職》 吳世豪收下一軍首勝 「謝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。