陸官媒：台軍情局深入台灣校園吸收陸生從事間諜工作

2018年09月15日 20:52 中時電子報 喻華德

中國大陸央視今晚在《新聞聯播》中報導「2018-雷霆行動」，公開揭露破獲3起我方對中國大陸的情報工作成果。

央視稱我方情報單位除了在大陸地區以金錢、色誘、網路等多種手段吸收大陸民眾，執行情報工作的傳統手法之外，更值得注意的是，我軍情局也直接在台灣鎖定在大專院校就讀的陸生，看重其發展前景，積極吸收陸生從事情報工作。

央視在7時42分的《焦點訪談》節目中，播出「危情諜影（上）」集，具體介紹破獲三起中華民國軍情局情報員吸收大陸學生，引誘大陸學生在返回大陸後為我方從事情報蒐集工作的實例。

央視稱近年來我情報單位對赴台陸生的策反活動「日漸猖獗」，我軍情局看中陸生的廣闊前景，鼓勵所吸收的陸生報考公務員，進入我方有興趣的單位與職務工作。

一旦陸生進入敏感職務，若企圖拒絕我方情報員的要求，便會遭到我方情報員以之前雙方交往的證據要脅就範。

央視指出，我軍情局深入校園吸收的陸生，多為「政治、經濟、國防科學技術工業（簡稱國防科工）」專業。三起案例的當事人，最後均付出了遭到追究法律責任、退學、接受批評教育等代價。

央視最後呼籲，在外求學的陸生，應警惕無緣無故的恩惠、拒絕免費提供的午餐。

《焦點訪談》節目明晚同一時段將繼續播出「危情諜影（下）」集。

央視在節目中，公開了三位我軍情局情報員的化名、本名、出生年月及照片。

(中時電子報)