小英對假新聞一番話 鄉民：真後悔相信所謂「完全執政」

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

蔡英文總統今天到台中出席市長參選人競選總部成立大會，致詞指，這次選舉面臨了許多對手的操弄，還有來路不明的假消息紛傳，某些甚至來自對岸。而這些假消息將破壞人民對政府的信賴，造成台灣社會對立、激化選舉。PTT鄉民對此憤怒說：「我真後悔相信所謂的完全執政，對不起大家。」

有鄉民在PTT貼文說，「蔡英文是獨裁思想嗎？」都是敵人的錯，不利於我的都是假新聞！各個官位都安排自己人，甚至親信委員都安插親戚，都是自己人。而反我者就是假新聞，就要「司法改革」，把媒體、論壇控制住，洗腦人民，這樣我才有選票。所以蔡英文的中心思想就是獨裁嗎？比阿扁還可怕，當時阿扁被罵得這麼慘，也沒這麼誇張。

該鄉民更不滿說，現在蔡英文連罵都罵不得，甚至把反對她的都打成「中國大陸在炒作」，要加以管制！所以阿扁比較獨裁，還是蔡英文？反正不會是馬英九。

底下紛紛回應說：「當初早就喊了別讓DPP完全執政。」、「我當年喊讓DPP完全執政，我錯了！」、「我跟你一樣，哭哭。」、「經歷過扁政府還會想讓DPP完全執政的，只能佩服。」、「DPP每次選舉都搞些去中國啥鬼轉型正義。」、「非自己勢力的存在一律抹成賣台。」、「就是蔡英文的思考，她實在是不長進。」、「DPP在野後，過個8年10年 沒經歷過的年輕人又會幫他們抬上位。」、「光是當初蔡英文可以選總統，就覺得DPP內鬥很兇。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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