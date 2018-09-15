張善政建言救促轉會 李富城：聽進去就不叫蔡英文

民進黨主席蔡英文（中）15日表示，年底這場選舉「很多假消息來自對岸，假消息破壞人民對政府的信賴，造成台灣對立」。（盧金足攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

促轉會前副主委張天欽點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義的惡劣例子」、「這個不操作很可惜」，讓促轉會淪為選戰打手，摧毀促轉會成立正當性。行政院前院長張善政提出4建言，幫助促轉會「浴火重生」，資深氣象主播李富城在臉書po文：「蔡政府如果能聽得進去，那就不叫蔡英文」。

行政院前院長張善政表示，促轉會因張天欽事件一夕間變成過街老鼠，因此他提出4建言：第一，不應讓張天欽辭職下台就了事，而是應予以解職。因為同意辭職是政府「息事寧人」，解職是政府「積極處理」，意義很不一樣。第二，全面暫停促轉會對外運作，先集中力量清除張天欽餘毒。第三，人員全面改組。促轉會內部某些人員也抱持張天欽類似的觀念，不可繼續在促轉會任職，影響未來促轉會的運作方向。第四，選擇適當的事件進行轉型正義的調查，來表現促轉會的公正客觀性，建立一個可接受社會公評的作業模式。

不過，鑑於蔡英文指出，臉書、LINE等假消息、假新聞亂傳，這些不是「台灣人自己弄的，是外面的人有組織有目的攻擊」，甚至點名來自於對岸。面對蔡政府不願面對施政不利事實，反而利用間接影射方式抹黑、攻擊政治對手。李富城悲觀指出，「張善政的4點建言，蔡政府如果能聽得進去，那就不叫蔡英文」，真可謂哀莫大於心死。

(中時電子報)

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